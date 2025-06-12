南亞吳嘉昭：匯率穩定後 將看好下半年營運表現

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）南亞董事長吳嘉昭今天表示，第2季受到新台幣急速升值影響，南亞營運會辛苦一點，但之後幣值穩定，有望拉高業績，看好下半年營運表現；此外，受惠AI應用崛起，銅箔基板、銅箔等需求增加，且車載、網通、伺服器等高頻高速材料市場穩定，電子材料營運成長可期。

南亞今天舉行股東會，吳嘉昭表示，隨著社會經濟與科技技術發展，南亞持續進行轉型，雖然外在環境有短暫風浪，但公司產業布局廣，經營基礎穩健，可以抵禦寒冬。

南亞去年歸屬母公司淨利新台幣33.4億元，儘管年減47%，仍是台塑四寶中表現最抗跌，每股稅後純益0.42元。今天股東會通過每股配發現金股息0.7元，配發率166%。

南亞今天也舉行董事改選，選出8董、4獨董。8名新任董事當選人包括吳嘉昭、王文淵、台塑石化代表人王文潮、王瑞瑜、鄒明仁、王貴雲、台化代表人陳祐聖，以及台塑代表人柯有明。

4名獨董當選人為前經濟部長林義夫、前行政院政務委員朱雲鵬、中央投資公司董事長陳樹，和前工研院院長劉仲明。

展望南亞營運，吳嘉昭表示，5月新台幣兌美元急升，南亞毛利受影響，加上美元部位的匯損，第2季會辛苦一些。但他強調，新台幣兌美元匯率現在已經來到30元附近，只要新台幣不急速變動，南亞都可以應付。

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本業方面，吳嘉昭分析，主要產品電子材料，消費性電子產品市況仍然偏弱，但受惠AI應用崛起，銅箔基板、銅箔等需求增加，且車載、網通、伺服器等高頻高速材料市場穩定，營運轉強。公司目前陸續開發上下游高階電子材料，穩定自有料源，高階材料占比逐漸提高，南亞電子材料營運成長可期。

化工產品方面，面對中國同業新增產能陸續投產，市場競爭激烈，南亞逐漸轉向電子級化學品及氣體等方向發展。其中主力產品乙二醇（EG），南亞美國德州EG廠原本是託管，現在改由南亞接管並進行產線製程優化，且利用美國相對較低的原料成本優勢，情況已大幅改善，下半年會有很好表現。吳嘉昭說，南亞EG事業原本是虧損，下半年有望轉盈。（編輯：潘羿菁）1140612