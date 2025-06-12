加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 產經

住展：北台灣下半年推8案逾百億 新竹寶山規模居冠

2025/6/12 12:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北12日電）住展雜誌彙整北台灣預計今年下半年進場指標案，推估逾新台幣百億元案量，1案位於台北市南港區、2案位於松山區，其中2案為豪宅。另外，新北市板橋區、永和區、三重區、林口區各1案；新竹縣寶山鄉1案總銷估破新台幣200億元，為下半年指標案中推案金額最高。

住展雜誌今天發出新聞稿，公布北台灣下半年進場指標案。住展雜誌發言人陳炳辰表示，房市雖然混沌不明，不乏有建案以拖待變，但大案成本高，籌備一段時間後，多會按照規畫時間上場，不比小案可彈性臨時變動延推。所幸在建商品牌、規模話題性，以及地段名氣上均得以加分，若無重大的經濟意外，即便未及熱潮表現，應仍有一定去化能力。

他說，這些新案中，以系列案持續推出，總銷估破200億元的新竹縣寶山鄉建案為最大亮點，由於量體巨大，有既定進度和排程，又因在當地為造鎮案，建商應有所自信，無懼房市詭譎變化進場。

至於台北市將有2豪宅案問世，一為知名西華飯店危老改建案，將為松山區再添豪宅生力軍。另一個是位於南港2000坪基地的大型都更聯貸案，挾近年南港區因知名商場、東區門戶計畫，和產業園區概念、三鐵共構體質優勢，且不少新案齊聚帶動房市發展。

他說，豪宅產品開案上本以自身步調為主，像去年上半年熱潮就不見台北市豪宅推案，如今按照安排時程亮相。

新北市方面，計畫登場的大案，包括位於板橋區江翠重劃區、永和區新店溪畔知名都更案、三重區二重疏洪道重劃區、林口區家樂福商圈等4案，皆位房市熱區，建商都深耕在地，可掌握銷售客群，買盤對品牌也熟悉，得以鞏固基本盤。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳炳辰指出，下半年獨缺桃園市不見大案，現況恐有一定賣壓，於去年就已傳出消息的青埔地帶指標案，今年應是無緣問世，而台北市中正區、新北市林口區、新竹市東區也有醞釀許久的知名案，但今年上場意願不高。

他說，此次論及新案有偏屬個案特性，買氣依然孱弱，其餘他案供給稀落，整體市場並不穩定。（編輯：潘羿菁）1140612

#台北市
#新北市
#住展雜誌
#南港區
#陳炳辰
陳炳辰
「租不如買」十大區域出爐 竹東鎮租比買房負擔更重住展：新案開價不妥協 雙北新竹添高價生力軍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：