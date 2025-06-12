住展：北台灣下半年推8案逾百億 新竹寶山規模居冠

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（中央社記者何秀玲台北12日電）住展雜誌彙整北台灣預計今年下半年進場指標案，推估逾新台幣百億元案量，1案位於台北市南港區、2案位於松山區，其中2案為豪宅。另外，新北市板橋區、永和區、三重區、林口區各1案；新竹縣寶山鄉1案總銷估破新台幣200億元，為下半年指標案中推案金額最高。

住展雜誌今天發出新聞稿，公布北台灣下半年進場指標案。住展雜誌發言人陳炳辰表示，房市雖然混沌不明，不乏有建案以拖待變，但大案成本高，籌備一段時間後，多會按照規畫時間上場，不比小案可彈性臨時變動延推。所幸在建商品牌、規模話題性，以及地段名氣上均得以加分，若無重大的經濟意外，即便未及熱潮表現，應仍有一定去化能力。

他說，這些新案中，以系列案持續推出，總銷估破200億元的新竹縣寶山鄉建案為最大亮點，由於量體巨大，有既定進度和排程，又因在當地為造鎮案，建商應有所自信，無懼房市詭譎變化進場。

至於台北市將有2豪宅案問世，一為知名西華飯店危老改建案，將為松山區再添豪宅生力軍。另一個是位於南港2000坪基地的大型都更聯貸案，挾近年南港區因知名商場、東區門戶計畫，和產業園區概念、三鐵共構體質優勢，且不少新案齊聚帶動房市發展。

他說，豪宅產品開案上本以自身步調為主，像去年上半年熱潮就不見台北市豪宅推案，如今按照安排時程亮相。

新北市方面，計畫登場的大案，包括位於板橋區江翠重劃區、永和區新店溪畔知名都更案、三重區二重疏洪道重劃區、林口區家樂福商圈等4案，皆位房市熱區，建商都深耕在地，可掌握銷售客群，買盤對品牌也熟悉，得以鞏固基本盤。

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陳炳辰指出，下半年獨缺桃園市不見大案，現況恐有一定賣壓，於去年就已傳出消息的青埔地帶指標案，今年應是無緣問世，而台北市中正區、新北市林口區、新竹市東區也有醞釀許久的知名案，但今年上場意願不高。

他說，此次論及新案有偏屬個案特性，買氣依然孱弱，其餘他案供給稀落，整體市場並不穩定。（編輯：潘羿菁）1140612