DDR4部分產品價格走勢趨緩 記憶體族群震盪翻黑

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（中央社記者張建中新竹26日電）美國記憶體廠美光（Micron）2025會計年度第3季營收創下歷史新高，達93億美元，第4季營運展望依然樂觀，可望突破100億美元。只是DDR4現貨價在短期強漲後，部分產品價格出現鬆動，影響記憶體族群股價紛紛震盪由紅翻黑。

美光公布會計年度第3季營運結果及第4季展望，受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）位元出貨同步成長，美光第3季營收達93億美元，季增15%，每股純益1.91美元。預期第4季營收將達到104億至110億美元，每股純益約2.35至2.65美元。

美光指出，DDR4產品是以1 alpha製程生產，幾個月前已通知手機、資料中心和消費客戶，預計在2至3季後停止供貨，目前與客戶合作，努力滿足其需求。估計2025會計年度下半年DDR4產品營收比重將約1%至3%。

隨著美光及三星（Samsung）陸續決定將停止生產DDR4，近期DDR4現貨價急漲，據市調機構集邦科技調查，6月來DDR4 16Gb顆粒現貨均價自6.1美元，攀高至12.5美元，漲幅達1.04倍，DDR4 8Gb顆粒現貨均價也自2.73美元，攀高至5.2美元，漲幅逾9成。

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集邦科技調查，DDR4 16Gb今天上午盤現貨價延續上漲走勢，達12.75美元，再漲2%，不過，DDR4 8Gb現貨均價走勢趨緩，滑落至5.1美元，下跌逾1%。

南亞科、威剛、品安和十銓等記憶體族群股價紛紛震盪翻黑。南亞科盤中達53.5元，下跌1.5元；威剛為94.8元，下跌1.1元。品安達34.8元，下跌0.3元；十銓達75.6元，下跌0.3元。（編輯：楊蘭軒）1140626