將併入永豐金 京城銀最後一場股東會決議不配息

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（中央社記者張璦台北26日電）京城銀今天召開併入永豐金前的最後一場股東會，決議全數保留未分配盈餘，不配發現金股利，主因與永豐金的股份轉換價已明定現金對價與換股比例，且訂有反稀釋條款，此次未配發股利並不影響股東所應享有的整體權益。

永豐金與京城銀董事會去年底已決議通過股份轉換契約，永豐金將以50%現金和50%股權取得100%京城銀股權，交易架構為1股京城銀換發26.75元現金加上1.15股的永豐金普通股。

京城商業銀行今天舉辦2025年股東常會，由董事長戴誠志主持，會中承認2024年度營業報告書、財務報表、各項討論事項，以及2024年度盈餘分配案。

京城銀表示，今年決議全數保留未分配盈餘不配發現金股利，是因與永豐金控的股份轉換價已明定現金對價與換股比例，且訂有反稀釋條款，此次未配發股利並不影響股東所應享有的整體權益。

京城銀指出，2024年度累計稅後盈餘為新台幣50.24億元、稅後每股盈餘（EPS）4.52元，淨值報酬率（ROE）9.59%、稅後資產報酬率（ROA）1.29%。

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京城銀表示，金管會已於6月19日同意永豐金控以股份轉換方式取得京城銀100%股權，待雙方董事會共同議定股份轉換基準日後，將依相關法令規定向證交所申請於股份轉換基準日終止上市交易，京城銀也將成為永豐金控全資持有的子公司。

京城銀指出，關於京城銀與永豐銀之間的合併時程，京城銀目前已啟動與永豐銀行合併的相關準備作業，並以維護客戶權益及確保金融市場穩定為最高原則，審慎積極推動整合進程，並期許能於2026年底前完成銀行間的合併作業。（編輯：楊凱翔）1140626