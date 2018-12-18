耶誕老人失智行動劇 嘉基提醒關心長輩

嘉義基督教醫院18日在門診大廳舉辦失智友善耶誕快閃活動，以耶誕老人忘了發送禮物的行動劇，提醒民眾關心高齡者失智問題。（嘉義基督教醫院提供）中央社記者江俊亮傳真 107年12月18日

（中央社記者江俊亮嘉義市18日電）「耶誕老人忘記發禮物了」嘉義基督教醫院今在門診大廳舉辦失智友善聖誕快閃活動，以行動劇提醒民眾關心高齡者失智問題。

嘉義基督教醫院院長姚維仁表示，嘉義地區高齡者比例全國居冠，嘉基在高齡者社區照顧推展過程中，發現愈來愈多失智長輩的照顧需求，失智症已成為未來高齡人口最大的疾病威脅。

姚維仁指出，根據衛生福利部統計，台灣到了民國120年失智人口將超過46萬人，屆時每100人中將有2名失智者；未來的45年，台灣失智人口平均每天將增加35人，也就是約40分鐘就增加一名失智者，政府及民間都應及早準備。

為了關心高齡者失智問題，嘉基今天以行動劇描述耶誕老人忘了發送禮物，直到遇見醫師才發現原來有失智問題卻不自知，院方希望透過行動劇提醒民眾，注意身邊高齡親友的失智問題，早期發現早期治療。

嘉義基督教醫院神經內科醫師林楙勛表示，失智症初期有幾個徵兆需要注意，包括記憶力衰退、搞不清楚現在日期、情緒起伏大、做事猶豫不決、語言表達不流暢、不愛出門、家電操作突然變得有困難、頻繁提起陳年往事等。

林楙勛指出，失智不是正常老化的一部分，而是會影響患者生活品質與健康的「疾病」，許多民眾對失智症的認識停留在「老人痴呆」的失能印象，事實上失智並非老人專屬，輕度失智階段的症狀也不如一般人想像的嚴重，若能早期就醫，就有機會減緩病情進展，減輕家屬負擔。（編輯：李亨山）1071218