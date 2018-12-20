常洗頭戴安全帽恐禿頭 醫師破解迷思

（中央社記者張茗喧台北20日電）禿頭患者常認為戴安全帽、常洗頭會增禿頭風險，其實是迷思。醫師說，安全帽除非長期配戴且流汗悶著，使毛囊發炎，才會導致落髮，但只要天天洗頭清潔毛囊，就可降低禿頭風險。

植髮診所醫師楊名權今天受訪時表示，禿頭簡單來看可分為急性和慢性兩種，急性的以鬼剃頭最具代表性，例如學生或上班族面臨考試或業績上的龐大壓力，一夜之間就掉了幾撮頭髮；慢性掉髮則包括先天基因遺傳的雄性禿，後天像是疾病、毛囊發炎感染、化療、受傷等原因。

若以性別區分，男性較常碰上雄性禿問題，女性則以產後落髮最常見，因孕婦生產時將營養都給了胎兒，可能出現休眠性的落髮，一般在產後半年補充營養後都會漸漸恢復，若是過了半年仍無恢復跡象，應儘速就醫治療。

戴安全帽會悶死毛囊導致禿頭、洗頭髮會增加掉髮，都是禿頭患者常有的迷思。

楊名權說，戴安全帽若長期流汗又悶著，確實可能導致毛囊發炎、增加落髮風險，但一般人不會24小時戴著安全帽，應不致如此，也提醒戴完安全帽後應好好洗頭、清潔頭皮，就可預防毛囊炎發生。

比起戴安全帽，愛吃高溫炸食物、有吸菸習慣者更是禿頭危險族群，楊名權說，戒菸、每日睡飽6至8小時、適當舒壓等都有助於毛髮生長。

民眾若擔心有禿頭問題，可在家自我檢測，用手輕扯頭皮1平方公分內的頭髮，若扯出2根以內算正常，超過3根則需警覺，代表頭髮不健康、易進入休眠期，應盡早就醫。

此外，楊名權也提醒，若爸爸、舅舅輩有禿頭問題，可以提早觀察自身髮質，要是發現頭頂髮質明顯比後腦杓的細、軟，就是雄性禿徵兆；髮際線檢測方面，眉心到髮際線距離應介於6到8公分，或是眉間到鼻頭的距離應等於眉間到鼻頭距離，都屬於正常的髮際線範圍。（編輯：陳清芳）1071220