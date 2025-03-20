醫：甩壓力肥 運動助眠可提升抗壓性

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）壓力一來就狂吃，往往只有體重飆升，壓力卻不見紓解半分。醫師提醒，現代人多數是壓力肥，事實上壓力大想吃是身體本能，減壓關鍵在於揮汗運動跟充足睡眠，有助提升抗壓性。

台灣是肥胖之島，根據衛生福利部國民健康署統計，台灣18歲以上成年人中，約5成達到過重及肥胖標準，成健康考驗。開業家醫科醫師楊名權今天在衛教記者會中指出，肥胖問題會增加許多併發症風險並減少壽命。

楊名權表示，肥胖超過5年，心臟衰竭的機率是一般人的2.3倍，超過10年更會高達5.3倍，另外肥胖者併發糖尿病、心肌梗塞、中風、關節炎等的機率也會較高，而且越胖越風險越高。

他觀察，現代人肥胖的原因，多數來自於生活中各種壓力，包括感情、經濟、工作等，甚至小朋友也會面臨課業、家庭或是父母要求等壓力，不少人壓力大就想吃，尤其是炸雞、甜點等精緻食物，藉著「慰勞自己」來感到舒服。

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其實壓力大就想吃是身體本能，楊名權解釋，腦袋中有抑制和促進食欲兩種系統，壓力大的時候，抑制食欲系統減弱，同時強化刺激食欲系統，因此會控制不住想吃的狀態，但長期處於高度壓力之下，身體為了應對壓力，進而增加對食物的渴望，最終形成「壓力肥」。

楊名權表示，想要甩掉壓力肥，可透過全身流汗的運動，或選擇烤箱、蒸氣室等方式來幫助出汗，揮汗運動有助提升睡眠品質，睡得好、抗壓能力就會增強；相反地，睡不好或失眠等，需要仰賴安眠藥物介入，安眠藥又會降低代謝，也是容易胖的原因之一。（編輯：李亨山）1140320