長庚研究：內臟脂肪愈多得慢性腎臟病風險增

（中央社記者陳偉婷台北30日電）林口長庚醫院研究發現，內臟脂肪指數（VAI）愈高的人，血壓、血脂、空腹血糖愈高，腎功能也愈差，罹患慢性腎臟病風險高出1.5倍，顯示肥胖和腎臟病有高度相關。

林口長庚紀念醫院家庭醫學科主治醫師陳逸娟今天說，肥胖與糖尿病、高血壓、高血脂、代謝症候群、膽囊疾病、心肌梗塞、腦中風、慢性阻塞性肺病等慢性疾病高度相關；也是大腸癌、子宮內膜癌、乳癌危險因子之一。不過，肥胖較少會和腎臟病聯想在一起。

體脂肪依分布的型態，可區分為皮下脂肪及內臟脂肪。內臟脂肪與眾多慢性疾病的關聯又比皮下脂肪來得緊密。

為了解內臟脂肪指數與腎臟病的關聯程度，林口長庚醫院家庭醫學科蒐集2013年共2萬3570名在長庚醫院接受健康檢查的成人，依公式計算每人的內臟脂肪指數，並分析此指數與慢性腎臟病的關聯。

研究結果發現，隨著VAI數值上升，血壓、血脂、空腹血糖也有隨之增高的趨勢，腎功能（腎絲球過濾率）則是愈差。

研究進一步將該群成人的VAI由低到高分成4組，將VAI數值最高（>3.7）的一組人定義為VAI異常，其餘3組人定義為正常。結果發現VAI異常者和正常者相比，有慢性腎臟病（腎絲球過濾率<60）的風險為1.5倍。

陳逸娟說，這樣的現象在男性更為明顯，男性VAI>4.3定義為異常，腎臟病風險為正常者1.6倍；女性VAI>2.9定義為異常，腎臟病風險為正常者1.3倍。男女性之間的差異，可能是因脂肪總量增加時，在荷爾蒙影響下，女性傾向堆積於皮下，男性較常堆積於內臟周圍，使得VAI在女性的應用效果不如男性顯著。

此研究已刊登於2018年3月的國際期刊「腎臟營養學雜誌（Journal of Renal Nutrition）」。

陳逸娟表示，VAI較高的民眾應積極介入改善，預防心血管代謝疾病及慢性腎臟病的發生。對於糖尿病、高血壓等易合併慢性腎臟病的患者，建議務必控制日常飲食，依照地中海飲食、得舒飲食等建議，多攝取全穀類、蔬果、豆類、堅果類等，避免油膩食物、紅肉、甜食、手搖飲，以及多運動，避免腎臟病變發生。

除了VAI，近年已有研究指出，中廣型肥胖可用「腰臀比」為指標，數值愈大罹患慢性腎臟病的風險也跟著提高。推測原因可能與內臟脂肪所分泌的一些發炎因子、腎臟血流增加使腎絲球超過負荷腎臟血管硬化等多重機轉相關。（編輯：黃于）1071230