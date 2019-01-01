元旦寶寶報到 歡喜迎新生

108年元旦新竹市轄內7家醫療院所，截至上午11時共有6名嬰兒誕生，共4男、2女，且還有16名產婦待產中，期盼也能成為元旦寶寶。（新竹市衛生局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月1日

（中央社記者魯鋼駿、吳睿騏、陳怡璇1日綜合報導）108年元旦新竹市轄內7家醫療院所，至上午11時共有6名嬰兒誕生；桃園市宏其婦幼醫院預估今天共有13名寶寶；台北市立聯合醫院喜迎3名嬰兒，成為元旦寶寶。

在新竹市某婦產科診所生產的王媽媽，今天順利產下3280克男寶寶，她開心表示，兒子應該很愛放假，選在元旦出生，未來每年生日都是放假日；王爸爸則打趣說，以後全世界都會幫忙倒數迎接兒子的生日，元旦當天還會一起慶祝，真是幸福。

根據新竹市衛生局資料統計，截至今天上午11時，新竹市轄內7家醫療院所，共有6名元旦寶寶誕生，男生4名、女生2名，其中剖腹產2名、自然產4名，尚有16名產婦待產中，期盼也能在今天生下元旦寶寶。

新竹市長林智堅得知喜訊，開心祝福。他說，今天上午在市府前廣場舉辦升旗典例，同樣為多名元旦壽星們慶生，歡迎元旦寶寶成為新竹市的新成員，祝孩子們在幸福城市中，平安健康長大。

林智堅說，新竹市3年蟬聯最幸福城市，出生率全國名列前茅，且是全台兒童比例最高的城市，他上任後積極推出幼兒福利、教育等相關計畫，致力減輕「三明治世代」父母育兒負擔，「讓政府一起幫忙照顧孩子們」。

另外，桃園市宏其婦幼醫院副院長劉興寬表示，截至下午3時止，醫院共接生了8位元旦寶寶，4男4女比例相當，另有5位待產的孕婦預計在今天生產，性別預估為3男2女。相較於平日約8到10名新生兒，有了元旦的加持生產力果然增加不少，預估今天共有13位元旦寶寶，但比起醫院早期每個月接生近350位寶寶，現在每個月的出生數大約下降到250位。

劉興寬表示，近年來台灣整體生育率降低，2017年整年出生數跌破20萬人大關，2018年新生兒出生數依據國發會預估也只有約18.5萬人。不過或許是受到桃園市政府近年來提出公托等各項補助的影響，讓桃園市成為全台人口成長數較高的縣市之一。

台北市立聯合醫院迎來元旦寶寶，截至下午1時30分止，出生人數共計有男嬰2名、女嬰1名；尚有2位產婦待產中。

北市聯醫統計，包括中興、仁愛、婦幼、忠孝及陽明五大綜合院區，107年有2位元旦寶寶，106年有1位。

台北市立聯合醫院婦產部主任林陳立表示，以往元旦是剖腹產偏愛的時間點，不過近年提倡自然產，除非產婦符合剖腹產適應症，如產程遲滯、胎兒窘迫等，才會評估剖腹產。現今多數父母選擇順其自然，寶寶自己挑選來到世上的時間就是良辰吉時。（編輯：李亨山）1080101