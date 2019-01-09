健康中華促進會成立 細胞療法受關注

（中央社記者韓婷婷台北9日電）由智合健醫療科技集團董事長謝儒生發起的健康中華促進會今天舉行成立大會，同時舉辦生物科技論壇，由近來最火熱的細胞療法拉開序幕，期望細胞治療為醫療界帶來新世紀。

健康中華促進會今天成立大會冠蓋雲集，包括前總統馬英九、國民黨榮譽主席吳伯雄、前新北市長朱立倫、前行政院長張善政等政界高層和300多位醫療、康養和生物科技界專家以及相關產業理事長，均親自前來與會共襄盛舉。

一手催生細胞療法立法的衛福部醫事司長石崇良講述「細胞療法立法由來及帶來的商機」，緊接著由新生命整合精準醫療中心執行長楊友華醫師、震泰生醫執行長李冬陽博士和尖端生醫執行長李榮宗分享臨床細胞免疫治療的成功案例、癌症免疫細胞療法開發和細胞治療供應鏈的建構。

楊友華表示，希望讓細胞治療能創造醫療境界的新世紀。李冬陽指出，過去醫界只活在大分子跟小分子世界，希望把餅做大，跳脫大分子及小分子導入細胞療法，相信未來是癌症免疫細胞治療的黃金十年。

謝儒生表示，2018年9月是台灣細胞療法的重要里程碑，以往台灣生物科技雖然技術居於全球領先地位，但是礙於法規無法正常發展，2018年9月細胞療法立法後，促使台灣整個生物科技產業往前躍進了一大步，鄰近的國家如日本和中國紛紛前來學習並打算跟進，相信在未來幾年台灣的細胞療法將會蓬勃發展，特別是累積更多的臨床經驗。（編輯：張均懋）1080109