中藥房爭生存權 師徒傳承科班證照糾葛20年

搶救中藥房專題4（中央社記者張茗喧台北12日電）中藥房的存續爭議一吵20年，中藥房二代看不見未來，只能任其一間間關門。有專家認為，讓中藥調劑專業歸專業，政府確立中藥材認定及其品管制度，才能讓中藥產業永續經營。

中醫養成與中藥製藥自古師徒傳承，早年所有中藥材都得透過香港運送到台灣，屬商業行為，中藥製藥靠的是家傳手藝；那時也沒有中醫正規教育制度，一般人只要拜師並熟讀中醫典籍，就能透過特考成為中醫師。

隨時代進步，已故中國國民黨大老陳立夫成立中國醫藥大學，這才有了中醫系，中醫納入教育體系，考試院舉辦中醫國考，教考訓用加以整合，科班養成中醫師，到了民國101年中醫師特考，正式走入歷史。

但在中藥管理教育方面，「藥事法」第103條是中藥商的落日條款，將82年訂為中藥商存續的分水嶺。20多年來，傳統中藥商如預期陸續退場，中藥房從1萬5000家銳減至8000家，卻不見中醫師、藥師進場，政府沒設立「中藥師」，也沒有給中藥商執業的國家考試，中藥房為此走上街頭捍衛中藥傳承。

中藥房生存爭議 中醫師藥師仁智互見

面對中藥業者訴求，中醫師、藥師團體的看法也大不相同。中醫師公會全聯會理事長陳旺全受訪時表示，有中醫師就會使用中藥，中藥涉及藥材品種、重金屬、農藥殘留、藥品活性成分等問題，並非只是單純買賣，從事中藥產業比當一個中醫師還困難。

陳旺全認為，中醫、中藥本該分業，但早年政府設立「中醫師」卻沒設「中藥師」，20多年來，也沒有中藥商執業的國家考試，很多老中藥商有著豐富的中藥經驗，卻沒有人能傳承，真的相當可惜。

陳旺全說，中藥既然涉及藥，販售者當然應受訓、具備專業知識，呼籲政府設立國家考試、給予證照，別讓寶貴的中藥技術失傳，同時也應培養中藥師，彌補過去政策的不足。

藥師全聯會理事長古博仁則表示，中藥既然稱為「藥」，吃出問題的風險就高，必須特別小心，不能像蔬菜、水果一樣人人可賣。

根據中國大陸調查，2009年至2015年，食用中藥導致不良反應的數量不斷增加，更有近40%民眾習慣中、西藥併用，但中藥、西藥都是藥，若販賣者沒有經過嚴謹的藥學教育，了解藥物之間的交互作用，萬一吃出問題，最後受害的仍是民眾。

古博仁坦言，紅棗、枸杞、滷包等都是台灣人生活中必不可少的食療藥材，中藥商有其存在必要，但若是固有成方，或是依民眾需求製作丸、散、膏、丹，已涉及診療，必須由藥師把關。

古博仁也強調，台灣民眾治病以西藥為主，增設中藥師意義不大，加上健保給付中藥調劑，每個處方箋不到新台幣23元，政府長期不重視中藥，自然無法誘導優質的人才投入中藥產業。

生技照亮中藥前景 中藥房法規有待解套

話說回來，中醫師、藥師不願投入中藥，問題到底出在哪？表面看來是中藥房環境不好、無利可圖；深入而言，中藥管理、技術門檻及中藥房經營風險高，才是讓人卻步的主因。

一名因議題敏感不願具名的中藥學專家表示，錠劑、膠囊等西藥的原料，大多來自化工廠，藥品載明藥名、成分、使用規範與有效期限等，藥師調劑時不用太操心品質，一旦品質出問題，責任大多在藥廠而非藥師。

反觀中藥材卻大不相同，中藥材是天然植物，光栽種就是一門專業，不僅品質會受產地、氣候影響，把關農藥、重金屬殘留也是棘手問題。

中藥材經過曬乾、炮製等程序後，可以賣給民眾燉煮補品、賣給中醫師調劑成藥物，也可以賣給藥廠做丸、散、膏、丹，供應鏈比西藥長得多，販賣者承受的風險也高得多。

「所有東西都應該進步」，專家坦言，中醫師已經從特考進步到正規教育，中藥商卻還在原地踏步，堅持師徒制、父傳子才是正道，實際上，就像柑仔店消失、便利商店出現，讓民眾的生活也愈來愈便利，老中藥房也該跟著進步、再教育。

國際生技製藥間紛紛開發植物藥新藥，從傳統古方尋找研發題材之際，這位藥學專家強調，中藥產業是生技醫藥的新藍海，唯有不斷進步、有人才進入，才有永續經營的可能。

藥事法規範藥師的「調劑權」，這位專家認為，若中藥房希望保留調劑權、製作丸散膏丹，就應依法考取中醫師或藥師；若不取得身分，傳統中藥房就應回歸商業本質，由政府發給商業執照，讓中藥房賣養生湯包、食藥兩用的藥材，涉及調劑權的，則回歸藥師職權。

此外，衛福部應明確定義中藥材與加強中藥品管，專家指出，民眾想怎麼吃就怎麼吃，販售者也不設限，紛爭就很難平息，中國大陸都已訂定完整的中藥材履歷政策，一掃包裝上的QR Code，產地、農藥檢驗報告都能一目了然，台灣也該加強管理。（編輯：陳清芳）1080112