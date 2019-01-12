台電在高雄打造奧拉之城 裝置藝術還能互動發電

藝術家江忠倫創作的「原子撞球檯」，把數顆設有震動發電裝置的LED燈泡放在充氣球中，可讓民眾進入球裡邊滾邊發光。（台電提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年1月12日

（中央社記者潘姿羽台北12日電）台電與高雄市政府聯手舉辦「奧拉之城」公共藝術節，展期即日起至4月6日，今年找來13位藝術家，在高雄市中央公園創作12件可互動並發電的公共藝術裝置，大小朋友都能開心玩樂。

台電自2017年起，連續3年與高雄市政府聯手舉辦高雄公共藝術節，今年主題為「奧拉之城」，是將電力的英文單字Electricity拆成Electri City所取的諧音，今天也在中央公園舉辦開幕典禮。

台電介紹，這次奧拉之城12件作品中，有著藝術家將電力連結日常生活的巧思，民眾可與裝有發電設備的藝術裝置互動；舉例來說，藝術家江忠倫創作的「原子撞球檯」，把數顆設有震動發電裝置的LED燈泡放在充氣球中，可讓民眾進入球裡邊滾邊發光，搭配外觀黑色星空的點狀塗裝，從內往外看，會讓人有如置身美麗宇宙。

藝術家廖建忠創作的「太陽魔方」，則以太陽能板打造超大型魔術方塊，提供綠色再生能源兼具發電與美感的想像，「太陽魔方」與藝術家姚仲涵創作的「光電獸」，除了白天好看，晚上也有用太陽能儲存電力點亮的絢麗燈光，都是民眾拍照打卡熱點。

台電也說，藝術家創作的「奧拉魔法陣」是小朋友的最愛，作品以兒童遊樂器材結合發電裝置，讓小朋友玩盪鞦韆、翹翹板、腳踏車、旋轉椅的同時，也可以邊玩邊發電，所發電力則用來驅動自動泡泡機，小朋友直呼「好像來到夢幻樂園」。

今年藝術節活動場地選在台電高雄大林電廠自2009年起認養的中央公園，台電表示，歡迎民眾展期間，前往觀賞裝置藝術，進而感受電力得來不易。（編輯：林興盟）1080112