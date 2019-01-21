年關到手頭緊 9成6勞工春節期間想兼差

（中央社記者邱柏勝台北21日電）薪資成長跟不上物價漲幅，上班族設法為自己加薪。根據yes123求職網調查，9成6勞工有意利用春節期間兼差，創2009年以來新高；平均願投入53個小時，目標是賺到新台幣1萬5000元。

yes123求職網今天公布「過年兼差與寒假打工調查」，調查顯示，高達9成6（96.1%）的勞工透露想在春節期間兼差賺外快，比例不但高於去年的95.4%，更創2009年金融海嘯以來新高（當時為91.5%）。

至於春節想賺外快的主要原因，在可複選狀況下，有50.9%表示因為「年關到，擔心缺錢」；47.7%則覺得「春節期間，工資會比較高」；也有36.6%是因為去年沒加薪，想補貼所得；及33.3%擔心「年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；也有21.1%擔心「公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

此外調查指出，若想在豬年春節期間兼差，勞工平均會投入53.4小時，希望能賺到1萬5053元，換算每個小時的薪資報酬，需要達到282元，約為基本工資150元的1.88倍。

而勞工在春節期間想賺錢，除了打短期工、擺地攤外，如果工資能多一些，不少人也願意在過年期間，犧牲團圓時間正常上班。根據yes123求職網調查，有高達62.7%的勞工曾經在除夕到初三期間正常上班過；其中又有7成表示，曾因過年上班被家人抱怨過。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌指出，根據勞基法第37條規定，農曆除夕至大年初三為國定假日，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假。此外，若適逢勞資雙方約定的休假日或例假日，應給予補休。

楊宗斌進一步表示，採時薪制的勞工，如果在除夕到初三工作，僱主同樣要加倍發給工資。例如豬年過年聘用的工讀生，假設原本是給基本工資的時薪150元，一旦碰上除夕到初三，時薪就要變成300元；同時僱主不能變相主張以加發紅包代替工資補償。

此份「過年兼差與寒假打工調查」，是yes123求職網於1月2日到1月11日，採網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，有效問卷共1074份，信心水準為95%，誤差值為正負2.99個百分點。（編輯：鄭雪文）1070121