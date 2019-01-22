平溪天燈節主視覺 新銳插畫粉紅豬登場

2019新北市平溪天燈節將在2月16日、19日登場，市府22日公布，將由插畫家歪歪（右）替天燈主視覺操刀設計，線條簡約的粉紅色的小豬圖案受到歡迎。中央社記者黃旭昇新北攝 108年1月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）2019新北市平溪天燈節將於2月16日、19日登場，今年設計的主視覺將以粉紅色的豬圖案天燈在平溪場亮相，搭配簡約線條的筆觸與色彩，傳達山城溫暖親切的純樸特色。

新北市府觀光旅遊局今天公布農曆春節的2月16日（正月十二）及19日（正月十五元宵節）分別在平溪國中、十分廣場，舉辦兩場盛大的天燈施放晚會。

市政府支持新銳插畫家，與歪歪合作希望展現傳統天燈與現代藝術的交融。歪歪是本名林宜芳的獨立插畫家，住在慢活的台南，她說，希望用插畫帶給大眾單純的快樂。

歪歪以簡單線條描繪鐵道、老房子、放天燈的遊客以及天燈派出所，描繪出印象中的平溪。她說，鮮少到平溪，但對於在鐵道上放天燈的遊客以及距離鐵道相當近的老房子印象深刻。

歪歪也以淡藍與淡綠色凸顯山城的山水色系，以膚色展現純樸鄉鎮的單純與親和力，同時，在天燈上還將描繪粉紅色的豬，祝福大家諸事大吉。

觀旅局則強調，為了安全，不可以在鐵道上施放天燈。由歪歪創作的主視覺粉紅豬天燈，將會在2月16日平溪場的天燈晚會施放，同時也將製作成明信片、海報和捷運廣告燈箱。

至於19日的天燈晚會是否施放豬造型的天燈，仍將與天燈師傅進一步研究可行性。不過，19日元宵場，預計邀請國際郵輪旅客一同放天燈。免費的天燈施放券將於活動當天上午10時於活動地點發放。

市長侯友宜將參加兩場活動，至於是否邀總統蔡英文或行政院長蘇貞昌參與，市府官員表示，總統應很忙要參加很多燈節活動，以往則不曾邀請行政院長參加平溪天燈節活動。

今天記者會由副市長吳明機、觀旅局長張其強主持，市府在16日平溪場，規劃溫馨超值的「399平溪體驗遊」，除豐富的在地導覽及DIY行程，還可參與平溪天燈節的施放活動，及獲得精美小禮物。（編輯：方沛清）1080122

新北市政府觀光旅遊局22日召開記者會，公布2019平溪天燈節2月16日及19日分別在平溪國中、十分廣場舉辦兩場盛大的天燈施放晚會，還有套裝遊程與DIY活動提供參加。中央社記者黃旭昇新北攝 108年1月22日