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首次與父親散步 王偉軒喜獲水壓取模新義肢

最新更新：2019/01/24 13:14

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）先天罹患罕病青年王偉軒，2歲就截去雙肢，多年來即使裝義肢也無法走遠，直到一週前裝戴水壓取模機的義肢輔具後，「30多年來，第一次和父親一起在公園散步」。

32歲王偉軒說，之前穿戴的義肢輔具最多只能走20幾步路，就會腰痠，若勉強走久一點，甚至會在斷肢處摩擦出血；透過門諾醫院的水壓取模機配裝義肢，1月16日才初裝戴，一天半的時間就適應，終於和父親一起到公園散步，走了500公尺都不會累，十分開心。

王偉軒還未出生時，就因「羊膜帶症候群」病變，引發身體多處殘缺。沒有鼻梁、鼻孔，上下唇顎裂，兩隻手掌數根手指頭像鴨蹼相黏，雙腳和「汪洋中的一條船」作者鄭豐喜一樣，大腿以下發育不全，細弱而扭曲，從小以醫院為家。

即使如此，王偉軒從不抱怨，父母的嚴格教導與默默守護，養成了王偉軒的堅強與勇氣。雖然行動不便，但澆不熄王偉軒熱愛運動的心，除了游泳，輪椅網球是他的最愛，靠著自己的努力不懈，王偉軒出征國內外的輪椅網球賽事屢獲佳績。

在政治大學擔任舍監工作的王偉軒說，原本舊義肢穿戴12年了，因為馬偕醫院的介紹來到門諾醫院，裝上新義肢可以和學生一起互動，吃飯、看棒球等，終於可以輕鬆到處趴趴走。

門諾醫院醫療副院長楊緒南表示，去年率全台之先，引進水壓取模機的新技術，讓義肢輔具的製作更符合患者所需；義肢套筒是否合穿最為重要，否則義肢再貴也是枉然。

門諾醫院矯具義肢師陳鴻彬說，水壓取模機設備較3D掃描的設備便宜，利用水的壓力取模更為均勻精準；使用者所耗費費用也僅是傳統的一半，對身障患者是福音。

門諾醫院今天準備蛋糕祝福王偉軒，王偉軒的父親也回贈畫作表達感謝。（編輯：陳俊碩）1080124

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