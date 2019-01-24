蘇嘉全宣示保護兒童反虐待 讓社會更美麗

（中央社記者范正祥台北24日電）立法院長蘇嘉全今天受邀出席立法院附設托嬰中心活動，為托嬰期滿寶寶頒發畢業證書，並宣讀保護兒童反虐待宣言，期許攜手反暴力，讓社會更美麗。

為打造友善職場，立法院106年整修設備、提供場地附設台北市私立員工子女托嬰中心，委託專業經營管理，包括立委、公費助理、立法院員工、立法院維安警衛隊警察等及立法院鄰居的子女都在收托對象之列。

蘇嘉全今天高興地為托嬰期滿寶寶頒發畢業證書，他說，「就像頒給自己的孫子一樣」。蘇嘉全頒發給托嬰中心海豚班小朋友的畢業證書上寫著：「在中心學習的日子裡，充分表現快樂認真的學習特質，祝福你順利邁向另一個豐富的學習階段。」

蘇嘉全說，自己孫子年紀很小，雖然阿公也想在立法院就近看到孫子，但是因為女兒上班地點離立法院很遠，所以不方便把小孩送到立法院托嬰中心。

已經在去年元旦當阿公、有一位孫子的蘇嘉全還透露喜訊說，大女兒的第二胎及二女兒的第一胎，今年會出生。至於是男寶寶還是女寶寶，現在還不便對外講。

立法院寶寶以逗趣的小小舞獅表演歡迎蘇嘉全的蒞臨，也提前向大家拜年，到場觀禮的家長笑的開心，大家鼓掌直呼可愛。蘇嘉全與隨行與會的立法院秘書長林志嘉一起與小朋友合影，還分贈禮物給每一位小朋友，歡樂互動，氣氛溫馨。

另外，蘇嘉全也和托育工作人員一起宣讀「保護兒童反虐待宣言」，期許「大手牽小手，讓愛不釋手。暴力零容忍，通報不能等。攜手反暴力，社會更美麗。」

蘇嘉全會後受訪表示，防止虐待兒童是大家的共識，立法院朝野各黨團都同意將相關修法列為第一優先法案，新會期總質詢結束，就會儘快在院會處理，大概4月就可以完成相關修法。

不過，他說，法律再嚴格，也不能只依靠法律，保護兒童必須依靠彼此之間的關懷，台灣應該要進入這樣的一個社會。（編輯：王永志）1080124