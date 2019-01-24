台中慈濟醫院重建小腸造口 男子擺脫糞水外漏

22歲謝姓男子多年前遭遇車禍後，因小腸人工肛門造口位處骨頭邊緣，腸子高度未突出造口，導致造口口袋黏不住，糞水不時外漏，經台中慈濟醫院醫師協助重建造口，讓謝男順利擺脫窘境。中央社記者趙麗妍攝 108年1月24日

（中央社記者趙麗妍台中24日電）22歲謝男因小腸人工肛門造口位處骨頭邊緣，腸子高度未突出造口，導致造口口袋黏不住，謝媽媽隨時得處理外露糞水，經台中慈濟醫院醫師重建造口，謝男母子終於擺脫糞水外漏窘境。

台中慈濟醫院今天表示，4年前，謝男因車禍頸椎受傷四肢癱瘓、腹部鈍挫傷，緊急手術切除壞死腸段，靠小腸人工肛門排便。疑因當時為了保命，未注意造口的口袋無法貼住密合，糞水外漏，讓照顧的母親夜夜無法安眠，必須隨時清理。

謝男母子四處求醫，卻沒有醫院接手，病人與母親身心俱疲熬過將近1500個日子。慈濟社區志工訪視發現謝男母子的苦楚，轉到台中慈濟醫院。

大腸直腸科主任邱建銘檢查發現，謝男的造口位在骨頭邊緣、腸子高度未突出造口，導致造口袋完全貼不住。

邱建銘表示，小腸造口一天分泌1500毫升糞水，量大且含消化酵素，皮膚遭侵蝕會變紅，照顧更困難。但謝男傷口旁沒有一寸破皮，可見媽媽照顧多用心、多辛苦，也明白母子的壓力已瀕臨崩潰。

邱建銘先補充謝男營養讓他恢復體力，經8小時手術，剝離沾黏，重新縫合斷端後，把小腸位置移到右側肋骨下緣拉出來，最後把小腸拉出造口，造口位移5公分，達到好的照顧目標。

邱建銘說，腸子裡沾粘得一塌糊塗，必須耐心一一整理好，再從造口拉出；還要突破小腸跟肚皮沾粘，縫合反覆發炎造成的2公分厚厚疤痕。

術後，護理師協助照顧技巧指導，讓謝媽媽照料更簡單，造口不再是行動阻礙，年輕的病人終於不必一直臥床，期待換坐輪椅，展開新生。（編輯：陳俊碩）1080124