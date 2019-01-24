台塑石化加入家扶 保護兒少防受虐

（中央社記者韋樞台北24日電）近來兒少受虐事件時有所聞，防止兒少受虐要靠社會更多的力量。台塑石化加入家扶基金會「用愛包圍受虐兒計畫」，民眾每加油30公升，台塑石化捐10元，全數用於受虐兒少心理創傷復原及保護。

台塑石化總經理曹明表示，今年台塑石化特別將通路感恩活動設定為「兒童保護回饋年」，並與家扶基金會攜手合作，推出4種馬卡龍粉色「台塑安心小豬撲滿」。民眾在2月1日到10日在西歐、福懋、台亞等系統的加油站每加油30公升，就送一隻小豬撲滿，每送出一隻小豬撲滿，台塑則捐10元給家扶基金會。

曹明指出，台塑石化的捐款全數用於受虐兒少心理創傷復原及兒少保護服務。拿到小豬撲滿的民眾也可以自發性捐款給家扶基金會，一起用愛來包圍受虐兒，防止虐待兒少事件一再發生。

另外，台塑石化進一步加入「兒保好鄰居計畫」。家扶基金會執行長何素秋表示，家扶基金會看準加油站24小時燈火通明的特點，邀請台塑石化參與這項計畫，讓兒少有需要時可以上門求助。

曹明強調，台塑石化的3大加油站體系共約400家門市都會加入這項計畫。（編輯：楊玫寧）1080124