超倍施打抗生素 慈濟醫院：患者肝腎正常

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮慈濟醫院傳出護理師超倍施打抗生素，慈濟醫院為此召開記者會並發聲明表示，護理師發現後就向家屬說明；家屬擔心可能對肝、腎影響，已抽血驗病患肝腎功能值，結果正常。

慈濟醫院聲明稿表示，蔣姓民眾小腦膿瘍，自1月13日住院開始進行抗生素治療，目前已使用3種抗生素，治療過程順利，病情也一直在大幅改善中。1月27日下午，護理師不慎多給一劑抗生素，護理師發現後就向家屬說明。

慈濟醫院醫務秘書李毅及神經外科主任邱琮朗已向病人家屬說明。邱琮朗指出，腦膿瘍的治療，因為抗生素要到腦部不容易，通常會加重劑量；根據文獻最高劑量可以使用到1200毫克，在國外的醫院常一開始就使用800毫克，但因為病人一次使用3種抗生素，所以從400毫克開始治療。

得知護理師多給病人400毫克，隨即開始抽血檢驗追蹤肝腎功能，目前連續驗血結果正常，之後再追蹤一次即可。

李毅說，腦膿瘍大部分是多種病菌感染，常導致病人抵抗力弱，致死率高，除必要手術外，抗生素常隨病情調整種類及加重劑量，慈濟醫院治療這種病人經驗豐富。也非常感謝家屬願意持續在醫院治療，醫療團隊會竭盡心力照護病人，讓病人及家屬放心。

病人的兒子說：「昨天早上發現怎麼比平時多打一劑，當下護理師還堅稱沒打錯，下午就來告知打錯了，院方承諾會密切觀察身體情況。爸爸現在並沒有特別狀況。」（編輯：吳佳穎）1080128