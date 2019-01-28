愛滋帶原者個資外洩 新加坡衛生部長致歉

（中央社記者黃自強新加坡28日專電）新加坡發生1萬4200名愛滋帶原者個資遭洩漏事件，衛生部長顏金勇今天對個資遭洩致歉，並強調會採取法律行動，進一步強化衛生部數據資料庫的維安措施。

新加坡衛生部今天下午召開記者會公布相關案情。根據當地媒體「聯合早報」、「新傳媒8頻道新聞」報導，新加坡於2013年1月之前在本地確診的1萬4200名人類免疫缺乏病毒（HIV）檢驗陽性帶原者的姓名、身分證號碼、地址與相關醫療資料外洩，與他們有關的2400人資料一併外洩，共有1萬6600人受影響。

在這1萬4200名帶原者中，有5400人是新加坡公民與永久居民，其中1900人已過世，其餘8800人是外國人。

警方調查顯示，洩漏資料者應是一名美國公民法瑞拉-布羅契斯（Mikhy Farrera-Brochez）。這名男子2008年1月到2016年6月住在新加坡，他的男友是曾於2012年2月到2014年1月在衛生部國家公共衛生單位任職的醫師呂德祥（Ler Teck Siang）。

顏金勇說，衛生部非常重視這起事件，也會對不負責任、濫用職權與數據資料庫人員採取法律行動。（編輯：郭中翰）1080128