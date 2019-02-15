WHO警告全球麻疹個案遽增 富國也難倖免

（中央社日內瓦14日綜合外電報導）聯合國世界衛生組織（WHO）今天警告，有鑑於去年全球發生的麻疹個案數量遽增大約50%，抑制疾病擴散的努力成果正「逐步倒退」。

法新社報導，WHO表示，初步資料顯示麻疹疫情復發正在全球發生，現象令人憂心，就連疫苗涵蓋率歷來皆高的富有國家也不例外。

WHO免疫、疫苗與生物製品部門主管歐布萊恩（Katherine O’Brian）指出，通報的麻疹案例不到實際數量的10%。

歐布萊恩表示：「所以當我們見到通報案例增加50%時，我們知道自己正朝錯誤方向前進。」她還說實際感染人數應為「數百萬」。

各國到4月都能向WHO報告2018年記錄的麻疹案例，然而WHO指出，目前收到的資料顯示已回報的案例約22萬9000例，高於2017年的17萬例。

根據WHO的說法，麻疹是具有高度傳染力的疾病，會導致嚴重腹瀉、肺炎、視力衰退，甚至會致命，且仍然是「讓幼童死亡的主因之一」。

這個聯合國機構說，此現象令人沮喪，因為麻疹只需接種從1960年代就沿用至今2劑「安全且有效」的疫苗，便能輕易預防。

在窮困國家中，邊緣群體和衝突區域缺乏取得疫苗途徑是個問題。

與此同時，在歐洲和其他富有區域，專家將問題部分歸咎於自滿和對疫苗的錯誤資訊。

部分國家出現復發現象是因為麻疹被和一些毫無醫學根據的說法做連結，像是所謂「反疫苗」（anti-vax）運動的成員就在社群媒體散布麻疹疫苗和自閉症有關的消息。（譯者：王品軒/核稿：盧映孜）1080215