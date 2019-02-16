彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 隔20天複驗過關

（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣順弘牧場3件雞蛋1月25日被抽檢，結果日前出爐，檢出芬普尼殘留超標。相關單位2月13日前往順弘牧場稽查，並再採樣抽驗，隔天化驗結果出爐呈陰性，未有芬普尼殘留。

衛生福利部食品藥物管理署2月13日接獲行政院農業委員會通知，農政單位1月25日在彰化縣「順弘牧場」抽樣3件雞蛋檢體檢出芬普尼殘留超標，檢出量分別為0.03、0.04及0.06 ppm，超過殘留標準為0.01ppm。

食藥署接獲消息後，食藥署中區管理中心會同彰化縣衛生局、行政院環境保護署毒物及化學物質局、地方環保局等單位前往牧場調查，經現場清點庫存雞蛋剩下136.5箱、共2730台斤，由衛生局責付保管並限2月20日前回收完成。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，彰化縣每年約執行400件雞蛋例行性監測計畫，其中約100件由財團法人中央畜產會協助執行採樣，這次順弘牧場雞蛋檢出芬普尼超標就是由中央畜產會檢出，問題蛋品採樣時間為今年1月25日。

董孟治表示，中央及地方相關單位2月13日前往位於彰化縣竹塘鄉的順弘牧場清點庫存雞蛋，同時抽檢場內5顆雞蛋複驗，結果2月14日出爐，都未檢出芬普尼，農政單位後續處理行為暫時完成，但會將順弘牧場列為未來重點抽驗監測對象。

董孟治說，順弘牧場畜主表示無使用環境用藥，稽查人員現場也未找到藥瓶等證物。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，芬普尼是一種農藥，也是動物用藥，多用於殺蟲，例如雞農可用來除雞蝨，稻農較不會使用芬普尼，若順弘牧場附近稻田真的有噴灑芬普尼，飄散進入牧場檢出濃度也不會如此高，但順弘牧場畜主又表示無使用芬普尼，因此，為何1月25日、2月13日兩次抽檢結果不同仍待釐清。（編輯：黃世雅）1080216