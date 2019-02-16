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大膽島3月1日開放觀光 首發團秒殺

最新更新：2019/02/16 15:36
金門縣政府預定27日舉行大膽島啟用儀式，將由縣長楊鎮浯主持，正式宣告大膽島自3月1日起開放觀光營運。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日
金門縣政府預定27日舉行大膽島啟用儀式，將由縣長楊鎮浯主持，正式宣告大膽島自3月1日起開放觀光營運。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）千呼萬喚始出來，醞釀多時的大膽島觀光，終於將在二二八連續假期登場。3月1日首發團在一小時內就秒殺，150個名額立刻額滿。開放申請一週以來，有400多人完成3月登島申請。

迎接今年二二八連續4天假期，金門縣政府預定27日舉行大膽島啟用儀式，由縣長楊鎮浯主持，正式宣告大膽島3月1日開放觀光營運。除了中國大陸和香港、澳門籍民眾以外，都可以報名登島，每天上限150人。

縣府觀光處表示，為帶動烈嶼鄉觀光發展，大膽島開放後以烈嶼鄉九宮碼頭為進出門戶，打造烈嶼 大膽「跳島」旅遊遊程。為此，縣府規劃整體旅遊套票，包含往返交通船費、神泉茶坊餐點及保險等，一般民眾新台幣1500元、金門籍民眾750元。

島上資源有限，餐點視參觀梯次時間，提供神泉茶坊特製蛋糕或金門特色小吃炒泡麵兩種。值得一提的是，神泉蛋糕相傳是島上官兵自行研發，蛋糕上還有大膽島形狀，相當討喜。

大膽島遊程單趟航程約30分鐘，上島後採全程步行搭配電瓶車接駁參觀，以及隨團專業導覽解說，全程參觀時間約為4小時。

大膽島位於烈嶼鄉西南方，距離金門本島約1萬2000公尺，原名大擔島，1950年第一次大膽島戰役獲勝後，1951年改名為大膽島。全島面積0.79平方公里，由南山、北山兩小島組成，中央由一條沙灘連接，目前島上仍有駐軍。

觀光處長丁健剛表示，為了達到使用者付費及永續經營目標，縣府參考台灣多處離島船票及未來大膽島開放觀光營運相關成本等，在以行銷推廣為主，不以營利為目的原則下，訂出前述票價；未來還將針對不同對象提供優惠票，例如敬老愛心孩童票、老兵票等。

縣府提醒計劃登島的民眾和遊客注意，登島申請以近3個月為主，例如，3月1日只可申請在5月31日之前登島，並最遲應在登島前10天完成登島申請作業。

觀光處表示，受原軍用碼頭條件限制，每天受理登島申請人數以150人為上限，計劃登島的遊客請儘早完成申請作業。此外，因應潮汐變化，每天上島時間和人數會有所不同。

打算申請登島的民眾和遊客可透過臨櫃、傳真等方式申請。相關登島資訊、注意事項及登島申請，請在上班時間撥打大膽島免付費服務專線0800-371518洽詢。（編輯：吳協昌）1080216

千呼萬喚始出來，金門大膽島將在二二八連假第2天、3月1日起正式開放觀光營運，首日登島150個名額日前已開放申請，消息一出隨即報名額滿。中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日
千呼萬喚始出來，金門大膽島將在二二八連假第2天、3月1日起正式開放觀光營運，首日登島150個名額日前已開放申請，消息一出隨即報名額滿。中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日
金門大膽島3月1日起正式開放觀光，縣府預計規劃推出套裝遊程，不過因島上資源有限，餐點視參觀梯次時間，提供神泉茶坊特製蛋糕（圖）或金門特色小吃炒泡麵，其中，神泉蛋糕相傳是島上官兵自行研發，上頭還有大膽島形狀。中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日
金門大膽島3月1日起正式開放觀光，縣府預計規劃推出套裝遊程，不過因島上資源有限，餐點視參觀梯次時間，提供神泉茶坊特製蛋糕（圖）或金門特色小吃炒泡麵，其中，神泉蛋糕相傳是島上官兵自行研發，上頭還有大膽島形狀。中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日
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