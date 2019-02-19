8個月男嬰染麻疹原因待查 疾管署籲接種疫苗

（中央社記者張茗喧台北19日電）疾管署今天宣布新增2例本土麻疹病例，其中一名北部20多歲女疑遭境外移入病例感染，另一名8個月大男嬰尚未找到感染源，仍在住院隔離治療，呼籲父母定期帶幼兒接種MMR疫苗。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在疫情週報中表示，兩名麻疹個案近期均無國外旅遊史，其中20多歲女性為疾管署8日公布北部30多歲男性越南境外移入病例就醫時的接觸者，15日出現發燒、喉嚨痛、疲倦、噁心等症狀，隔天出疹，經二度就醫後通報檢驗確診，目前居家隔離中。

另一名8個月大男嬰11日出現發燒、鼻炎、結膜炎等症狀，隔天出現紅疹，經多次就醫後通報檢驗確診，目前住院隔離治療中，感染源尚待釐清。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，20多歲女性個案在可傳染期間曾搭乘台北捷運及公車，也曾出入中山區的日本料理餐廳、士林區市立圖書館，接觸者共49人；8個月大男嬰曾出入新北市蘆洲區餐廳，接觸者共96人。

劉定萍提醒，民眾如果曾出入相關場所應提高警覺，並自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並主動告知接觸史。

根據疾管署統計，今年截至目前為止，國內有14例麻疹確定病例，9例為境外移入，感染國家為菲律賓5例及越南4例；另有5例為國內感染，其中3例為境外移入病例之接觸者。

疾管署副署長羅一鈞說，近期多個東南亞國家陸續發生麻疹疫情，尤其菲律賓今年至2月14日止，病例數已多達7000例，其中115例死亡，疫情主要發生於大馬尼拉地區、卡拉巴松區及中央呂宋區。

越南自去年12月疫情上升，該國去年累計病例數超過前年10倍，主要發生於河內市及胡志明市等大城市；馬來西亞去年累計近2000例，為2013年以來最高；泰國今年截至2月10日，全國已報告634例，明顯高於去年同期的187例。

新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎表示，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，傳染力相當強，接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）是最有效的預防方法，接種一次可維持至少15年的保護力。

除此之外，彭仁奎提醒，民眾出國期間也應做好防護措施，例如勤洗手、注意咳嗽禮節、戴口罩、減少觸摸口鼻、避免出入人潮擁擠或空氣不流通的場所，民眾於當地如出現發燒、流鼻水、結膜炎、咳嗽或紅疹等疑似症狀，可儘速於當地就醫，或利用專線（國內02-23123456#66607，國外skype：+886910135331）及信箱（newsouthhealth@gmail.com）洽詢。

疾管署也再次呼籲，目前為麻疹好發季節，民眾應按時帶幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；自麻疹流行地區返國後如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知旅遊接觸史。（編輯：張雅淨）1080219