HPV疫苗接種率提高 富國可望30年內擺脫子宮頸癌

（中央社巴黎20日綜合外電報導）研究人員今天表示，人類乳突病毒（HPV）疫苗接種規模迅速擴大，美加英法等富裕國家可望在30年內擺脫子宮頸癌，其他國家則大多將在本世紀結束前根除這種癌症。

他們在醫學期刊「刺胳針腫瘤學」（The Lancet Oncology）中說，倘若沒有接受子宮頸抹片檢查和疫苗接種，超過4400萬名女性恐在今後50年診斷罹患這種疾病。

而2/3的子宮頸癌患者和估計達1500萬死亡病例，將發生在中低收入國家。

然而，2020年起快速擴大抹片和疫苗接種規模，可望幫助全球在21世紀中期前預防1300多萬起子宮頸癌病例，並使這種癌症的發生率降至10萬分之4。

研究執筆人在聲明中說：「這是考慮將子宮頸癌從重大公共衛生問題除名的潛在門檻。」

本月稍早，世界衛生組織（WHO）通報全球2018年共出現57萬起子宮頸癌新病例，使其成為繼乳癌、結腸癌和肺癌後，女性第4常見的癌症。

子宮頸癌每年奪走30多萬條人命，其中大多發生在較低收入國家。

研究主筆、雪梨新南威爾斯癌症協會（Cancer Council New South Wales）專家坎費爾（Karen Canfell）說：「儘管問題重大，我們研究顯示，全球根除子宮頸癌觸手可及。」

但她也說，達成這項目標取決於「HPV疫苗接種和子宮頸抹片檢查雙重管道的高涵蓋率」。

HPV病毒是一種常見的性傳染疾病，有100多種分型，至少14種會致癌。

HPV病毒也與肛門癌、外陰癌、陰道癌和陰莖癌有關。

臨床試驗顯示，HPV疫苗不僅安全，且能有效預防HPV16型及18型病毒引起的子宮頸癌，子宮頸癌有70%是由這兩種病毒型引起。

根據研究，HPV疫苗有助美國、加拿大、英國和法國等富裕國家在2059年前，將子宮頸癌發生率降至10萬分之4門檻以下，巴西和中國等中收入國家則將在2069年前達成此一目標。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1080220