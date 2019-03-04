重視180萬學童營養午餐 教育部將訂專法規範

立法院教育及文化委員會4日召開「學校午餐規範法制化及建立完善制度」公聽會，包括國民黨立委柯志恩（右），民進黨立委蘇巧慧（左2）、黃國書（左），無黨團結聯盟立委高金素梅（右2）在內多位立委與會，不分黨派共同表達對於維護學童學校午餐健康營養及食品安全衛生的重視。中央社記者范正祥攝 108年3月4日

（中央社記者范正祥台北4日電）教育部政務次長范巽綠今天表示，全國約有180萬學童吃學校營養午餐，教育部將擬訂專法規範，展現進步國家該有的作為。

立法院教育及文化委員會召開「學校午餐規範法制化及建立完善制度」公聽會，邀請學者專家、學校代表、家長團體、社會企業及政府單位共同與會，希望透過制定專法及建立相關配套措施，提升全國學校午餐品質，保障全國學童的權益。

與會的中國國民黨立委柯志恩、林奕華、蔣乃辛，民主進步黨立委蘇巧慧、黃國書、李麗芬、何志偉、劉櫂豪，無黨團結聯盟立委高金素梅等人，都表達對於維護學童學校午餐健康營養及食品安全衛生的重視。黃國書說，這是國家的責任。

范巽綠指出，長久以來，不管是立法院、教育部、各縣市政府、民間業界、學者專家，大家共同關心營養午餐已經有很長一段時間了，大家努力的目標也都一致。

她說，現行對於營養午餐所有規範，是依據2002年制定的「學校衛生法」與2004年發布的「直轄市縣（市）政府及所屬國民小學及國民中學辦理學校午餐應行注意事項」。相對鄰國日本和韓國分別在1954年和1981年就已經完成「學校給食法」立法，台灣在這方面的規範「確實沒有走到一個進步國家該有的一套完整專法」。

范巽綠表示，教育部對於訂定完善的營養午餐專法是持支持與肯定的態度，教育部也會蒐集各方意見，加速立法的進度，「不應該有任何小孩吃不飽、吃不好」。

關於加速推動專法的立法時程，教育部隨後在公聽會上向與會者報告時也表達，希望5、6月提出專法草案，並進一步形成行政院版本之後，送請立法院審議。

與會的新北市秀峰國小營養師楊蕊萍說明當前各學校午餐普遍面臨的困境，包括學校營養師編制不足、廚師薪資低招募困難、廚房硬體設備待改善、安全新鮮的食材供應來源，以及應檢討學校午餐食物內容及營養基準，她支持完備法制規範。

主持公聽會的立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委蔡培慧本身也有提出「學校午餐促進條例草案」版本，主張建立完善校園餐飲管理制度，優先協助山地、偏遠及離島地區午餐業務，以及加強推動健康、食安教育相關課程等。（編輯：趙蔚蘭）1080304