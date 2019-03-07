更多編輯台推薦新聞：
習近平兩會露白髮引熱議 打破中共染髮成規為哪樁
兩岸

習近平兩會露白髮引熱議 打破中共染髮成規為哪樁

熊本熊取名好糾結 官方不再堅持叫他酷MA萌
生活

熊本熊取名好糾結 官方不再堅持叫他酷MA萌

神秘英文字串密碼老外傷神 台灣網友輕鬆解謎
科技

神秘英文字串密碼老外傷神 台灣網友輕鬆解謎

台灣香蕉巨量銷日簽約 農委會主委陳吉仲見證
產經

台灣香蕉巨量銷日簽約 農委會主委陳吉仲見證

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

日本麻疹疫情近10年最嚴峻 疾管署提升警示

最新更新：2019/03/07 16:28

（中央社記者張茗喧台北7日電）哈日族注意，日本麻疹疫情持續增溫，今年截至2月24日已多達258例個案，創2009年以來同期新高，疾管署宣布提升麻疹旅遊疫情建議等級為「注意」，民眾赴日前應確認有無麻疹免疫力。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布訊息，疾管署副署長羅一鈞表示，台灣民眾熱愛到日本旅遊，去年整年就有482萬人前往，其中又以4月是旅遊賞櫻的最高峰。

羅一鈞說，由於日本近期麻疹疫情持續增溫，今年截至2月24日，日本麻疹病例累計達258例，創下近10年新高，且觀察1月、2月疫情都不見減趨勢緩，加上美國上月底已率先提高日本的旅遊疫情建議，疾管署宣布即日起提升日本麻疹旅遊疫情建議等級為第一級注意（Watch）。

羅一鈞指出，進一步分析日本各地區病例數，以台灣民眾常去的大阪府94例最多，其次為三重縣約50例，年齡層以20至29歲為主，並以每週20至30例的速度在增加，值得注意的是，日本病例中近7成未接種疫苗或接種史不明。

疾管署提醒，民眾赴日旅遊前，須確認自身麻疹疫苗接種情況或是否具麻疹免疫力，尤其是1981年以後出生的成人，建議出國前2至4週評估是否追加接種1劑MMR疫苗；而6個月以下無法接種疫苗的嬰幼兒，應避免前往流行地區。（編輯：卞金峰）1080307

地機族