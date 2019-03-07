日本麻疹疫情近10年最嚴峻 疾管署提升警示

（中央社記者張茗喧台北7日電）哈日族注意，日本麻疹疫情持續增溫，今年截至2月24日已多達258例個案，創2009年以來同期新高，疾管署宣布提升麻疹旅遊疫情建議等級為「注意」，民眾赴日前應確認有無麻疹免疫力。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布訊息，疾管署副署長羅一鈞表示，台灣民眾熱愛到日本旅遊，去年整年就有482萬人前往，其中又以4月是旅遊賞櫻的最高峰。

羅一鈞說，由於日本近期麻疹疫情持續增溫，今年截至2月24日，日本麻疹病例累計達258例，創下近10年新高，且觀察1月、2月疫情都不見減趨勢緩，加上美國上月底已率先提高日本的旅遊疫情建議，疾管署宣布即日起提升日本麻疹旅遊疫情建議等級為第一級注意（Watch）。

羅一鈞指出，進一步分析日本各地區病例數，以台灣民眾常去的大阪府94例最多，其次為三重縣約50例，年齡層以20至29歲為主，並以每週20至30例的速度在增加，值得注意的是，日本病例中近7成未接種疫苗或接種史不明。

疾管署提醒，民眾赴日旅遊前，須確認自身麻疹疫苗接種情況或是否具麻疹免疫力，尤其是1981年以後出生的成人，建議出國前2至4週評估是否追加接種1劑MMR疫苗；而6個月以下無法接種疫苗的嬰幼兒，應避免前往流行地區。（編輯：卞金峰）1080307