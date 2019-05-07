阿根納造船廠遺構活化利用 可望設餐廳旅館

位於基隆地區的阿根納造船廠，105年間曾遭無預警拆除，被市府緊急喊卡，其遺構形塑的獨特風貌吸引不少民眾朝聖；業者也提出遺構再利用計畫，日前已通過文資審議，將賦予造船廠新生。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝 108年5月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）位於基隆的阿根納造船廠，105年間遭無預警拆除後，業者提出遺構再利用計畫，日前通過審議，未來可望設立餐廳、旅館、書店等，令外界期待。

阿根納造船廠105年2月間因業者逕行拆除，市府緊急列為「暫定古蹟」，並於民國105年7月28日登錄歷史建築。阿根納造船廠遺構頹圮風貌不僅吸引許多網紅拍照打卡，飾演「美國隊長」的克里斯伊凡（Chris Evans）拍攝廣告更到此取景。

根據業者計畫，阿根納造船廠遺構空間活化後共有4層，並包含地下一層為礦砂裝船廠時期的地下防空洞，規劃設置多功能視聽室，過往的五分車軌道也可望重現在活化空間。

此外，業者規劃1樓多為半開放活動空間，2樓由商店街連結商業空間、複合式書店、長桌宴、商店、大階段平台、餐廳及共同工作空間等，3、4樓則為獨立區域，作為旅館空間使用。

根據計畫，阿根納的歷史紀錄從日治時期開始，1919年為黃東茂經營的貯炭場，黃東茂將私人經營的深澳坑復振炭礦，藉由電氣化台車軌道，從深澳裝運至位於八尺門水道旁的黃東茂貯炭場。

日本礦業株式會社在1937年成立台灣礦業株式會社，此時期為礦砂裝船場時期，從金瓜石所開採出來的金礦、銅礦等，利用架空索道輸送至水南洞車站，藉由金瓜石鐵道送至八門車站，再由礦砂裝船場送到牛稠港，統一轉往日本。

1945年台灣光復後，為台灣金屬時期，台灣金屬礦業股份有限公司營運直到1962年金瓜石鐵道全線廢止。

1966年到1987年間則為阿根納造船廠時期，有工程師背景的「台灣阿根納股份有限公司」負責人薛國航向台金公司承租場地，將舊有的礦砂裝船廠廠房改建為遊艇、帆船造船廠。薛國航熱愛帆船運動，30多年前帆船運動就是由他引進台灣，他是台灣帆船運動的重要推手之一。

阿根納公司在60年代為當地提供許多就業機會，帶動社區的繁榮，主要業務為與美國遊艇公司合作，代工豪華私人遊艇，工廠直到1996年註銷登記，目前阿根納造船廠遺構為台灣糖業股份有限公司所有，使用及管理人則為阿諾瑪實業股份有限公司。

文化局長陳靜萍指出，期待已久的阿根納再造計畫，因阿根納的歷史文件很少，建築師訪談很多人、做了很多文資調查和蒐集後，終於在5月1日通過基隆市文資審議會審議。

她說，從前身1919年的黃東茂貯炭場開始，阿根納造船廠見證了八尺門地區過去輝煌的造船及礦砂史，擁有豐富的歷史軌跡，文資委員也希望未來業者在開發時，能尊重過去歷史紋理，真實呈現過去的建築空間風貌，成為再現和平島風華的基地。（編輯：李錫璋）1080507