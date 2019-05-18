新竹縣大豪雨重創家園 國軍挺進災區救援

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣昨天大豪雨來襲，造成新豐鄉多處積水成災，第三作戰區裝甲584旅今天到場執行災後復原任務。總帶隊官吳志清受訪表示，全力支援復原工作，展現國軍保家衛國戰力。

吳志清今天受訪表示，第三作戰區裝甲584旅昨天接獲作戰區應變中心指揮所指示，與後備指揮部共出動百名國軍，今天前往新豐鄉、竹北市執行災後復原。因各地出現泥沙堆積等情形，兵力投入協助清淤、並幫助清潔隊員搬運大型物品，以利清潔隊員後續處理工作。

吳志清說，在竹北市尚義里災情較為嚴重，附近路段到民宅，都有出現大量泥沙淤積，從上午清淤至今，砂石車光運輸樹枝、泥沙，來回至少6趟，目前仍在清理中。

吳志清表示，一名8旬老奶奶看到家園變得泥濘不堪，難過不捨，國軍弟兄也安慰老奶奶，給她心靈上的支持。現場也有不少民眾、民間單位等，自主性前來幫忙，有人出動怪手幫忙清淤，大家共同執行任務，讓他相當感動。

他說，這次雨勢來得突然，在機具、人員調派上也必須在短時間內達到妥善規劃。雖然執行災後復原工作辛苦，不過，受災戶民眾對來協助的民眾、國軍給予微笑、感謝，也成為大家的最大動力。

新豐鄉長許秋澤表示，清潔隊首要目標包含清理下水道的廢棄物及污泥、掉落在公共道路的樹枝及看板、以及各類泡水損壞家具及廢棄物，感謝國軍動員兵力協助，復原速度加快不少。（編輯：吳佳穎）1080518

新竹縣17日大豪雨來襲，竹北市尚義里災情較為嚴重，附近路段到民宅出現大量泥沙淤積，國軍18日前進災區，協助清淤。（第三作戰區裝甲584旅提供）中央社記者郭宣彣傳真 108年5月18日