多重抗藥結核治療 北醫研究突破長療程困境

（中央社記者陳偉婷台北23日電）多重抗藥結核病治療困難，病人也常因長療程受苦。北醫內科副教授江振源參與的跨國研究團隊研究發現，新的藥劑組合可將傳統的20個月療程縮短到9至11個月。

結核病由結核桿菌感染所造成，在初感染時，大約95%的人會因自身的免疫力而未發病，但會有終身再活化的潛在危險。若給予適當的抗結核藥物治療，結核病幾乎可以治癒，但有少數病人可能轉為多重抗藥結核病人，治療難度倍增。

台北醫學大學醫學系內科副教授、萬芳醫院胸腔內科主治醫師江振源今天在記者會表示，世界衛生組織推薦的多重抗藥結核病療程方案須治療約20個月，使用5種以上藥物。但因治療時間很長，藥物又有輕重不等的不良反應，容易影響病人完整接受治療的意願，導致近年來全球多重抗藥結核病平均完治率不到6成。

江振源參與的跨國研究團隊花了近10年時間，完成治療多重抗藥結核病第三期臨床試驗，證實9至11個月短程療法的療效，並不比世衛推薦的20個月的長效療程差。研究論文今年3月刊登於內科學全球排名最高的新英格蘭醫學期刊。

該臨床試驗共收案424名病人，涵蓋4個國家。團隊給予病人高劑量moxifloxacin（莫西沙星）以及以前用來治療麻瘋病的Clofazimine，再搭配其他藥物治療。

江振源說，短程療法的藥物組合雖然種類相似，藥量也沒有比較少，藥物引起的副作用也沒有比較少，如可能引起聽力受損等，並不是一個完美的解方。但光是療程縮短就可減輕病人負擔，增加治療意願。此種療法也已經列入世衛的建議療法。

不過，目前短期療法的藥物組合包含針劑，針劑也會降低服藥順從性，江振源的團隊正進行另一個臨床試驗，將針劑改用其他藥物替代，若能維持療效，也可望帶來突破。

江振源也表示，衛福部疾病管制署多年來全力推動多重抗藥結核病防治，台灣病人數已經降到200名左右，且中斷治療比率降到3%以下，在在顯示醫療資源妥善投入，強化醫療品質，也提高病人接受治療的意願。

江振源說，根據一項進行中的研究發現，結核病人遭受的災難性支出可能會占掉全家收入的2成以上，包含治療費用、心理壓力及因病無法工作等損失。短程療法將治療時間大幅縮短，具有降低醫療費用以及減少病人所受折磨等優勢，可能會逐漸成為多重抗藥結核病的治療主流，為全球無數病人帶來另一選擇。（編輯：管中維）1080523