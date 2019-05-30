油價下週估連2降 汽柴油每公升跌3角

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）美中貿易紛爭加劇，促使國際原油價格走跌，預估下週國內油價將連續2週走跌，汽柴油調降0.3元，95無鉛汽油每公升降至30元。

如依預估，92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升26.5元，實際價格依中油6月2日中午公布為準。

當95無鉛汽油上漲且每公升大於等於30元時，中油將啟動油價平穩措施，超出30元部分由中油吸收25%。

不過，預估下週95無鉛汽油每公升30元，中油將不啟動油價平穩措施。因此，僅考量浮動油價調整機制，預估下週汽、柴油每公升調降0.3元。

本週國際原油受美中貿易紛爭加劇及中東情勢緊張，導致價格走跌。中油發言人方振仁指出，國際原油價格受到美中貿易戰情勢、中東地緣政治以及石油輸出國家組織（OPEC）減產效應等3因素影響，市場預估原油價格每桶落在68美元至75美元間。

根據中油官網，累算至5月29日的7D3B週均價為68.18美元，較上週70.06美元，下跌1.88美元；新台幣兌美元匯率31.505元，較上週31.488元，貶值0.017元。（編輯：楊凱翔）1080530