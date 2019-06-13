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12名國小生喝冷飲後送醫 高市衛局採樣追查

最新更新：2019/06/13 19:13

（中央社記者程啟峰高雄13日電）高雄市漢民國小12名學生今天飲用外叫紅茶冰沙後不適送醫，高雄市衛生局前往銷售的冷飲店採檢時發現，工作人員未依規定體檢、現場冰杓也未置放專區等缺失，令業者限期改善。

高雄市教育局指出，小港區漢民國小某班導師上午外訂30杯紅茶冰沙提供全班27名學生飲用，學生約在上午11時飲用後，陸續有12名學生出現嘔吐、腹瀉等症狀，經送高雄市立小港醫院診治後，傍晚都已出院。

事發後，高雄市衛生局下午派員到漢民國小取回校方留存的紅茶冰沙，並前往醫院採集送醫學生的人體檢體，一併送驗。

高雄市衛生局另依食品良好衛生規範準則前往銷售紅茶冰沙的店家作業場所進行稽查。衛生局表示，經稽查後發現，店家有工作人員未依規定體檢、冰杓及員工個人物品也未置放專區等缺失，當場責令業者限期改善，並將擇期複檢。

衛生局指出，稽查人員另取樣店內未食用的同批紅茶冰沙，帶回檢驗有無引發食物中毒的病菌。

衛生局同時採檢店內工作人員、送醫學生的人體糞便及肛門試紙檢體送驗，待檢驗結果出爐後，將釐清事件肇因，並依法處置。（編輯：戴光育）1080613

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