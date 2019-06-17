金門公祭魯王 壙誌有望回鄉永久展示

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門各界今天舉行公祭明監國魯王402週年冥誕祭典，金門縣文化園區管理所所長盧根陣說，在金門出土的魯王壙誌有望「回」鄉永久展示，他保證有能力照顧好這個「國寶」。

魯王朱以海生於萬曆46年（1618年），是明朝開國皇帝朱元璋第10子魯荒王朱檀的九世孫；雖身為王族，卻因明末戰亂、清朝崛起，一生流離，最後來到金門，度過生命最後8年時光，並葬在這裡。

1832年，金門文人林樹梅在金門城東發現一座古墓，當時以為是魯王墓；1959年，國軍在金門舊金城城東炸山採石時，發掘出魯王真墓，以及刻有魯王生平726字的「魯王壙誌」。壙誌後移交國立歷史博物館典藏。

前總統蔣中正當年在視察後表示，這是歷史大事，不僅為鄭成功洗刷殺害魯王的冤屈，更可以魯王抗清復明的志節勉勵後人。當時金門司令官因而奉令，將魯王靈骨改葬在小徑。

此後，金門縣政府每年農曆5月15日魯王生日時都會在小徑魯王墓地舉行公祭儀式。今天公祭由縣府秘書長張忠民主祭，縣府一級主管和鄉鎮長等人陪與祭。

參與公祭的盧根陣表示，壙誌的出土象徵金門整個歷史和中華民族歷史的對接，提到南明時不能不談到金門，凸顯金門地理位置的重要。魯王在金門這段歷史對金門在文化、教育、觀光各方面的發展，都是重要的資產，金門各界期待真蹟能回到金門。

盧根陣表示，史博館6萬件文物中有5件國寶，魯王壙誌是其中之一，另外4件都在中國大陸。2年前，魯王400歲冥誕時，壙誌曾返鄉在金門民俗歷史博館展示3個月，備受關注。

魯王曾在古崗湖畔留下「漢影雲根」碣石，盧根陣說，魯王要表達的是漢族文化在魯王心目中像雲朵一樣無地著根，也是魯王對民族的思念和國家的緬懷，壙誌如果真能返鄉，長期展示，更有意義。金門史博館有足夠的恆溫恆濕條件，有能力照顧好國寶。（編輯：陳俊碩）1080617