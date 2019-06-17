夏至藝術節雲林場 牛肉麵PK義大利麵尬名曲

（中央社記者葉子綱雲林縣17日電）今年的夏至藝術節雲林場有美食的香味，現場將端上牛肉麵PK義大利麵，東西方古典與現代名曲互尬，文化處今天表示，售票搶購中，歡迎體驗音樂新饗宴。

雲林縣政府文化處發布新聞，今年夏至藝術節推出強檔節目「親子音樂會—牛肉麵PK義大利麵」，述說「麵」到底從哪裡來，是亞洲或歐洲，音樂會將充滿美食的味道。

雲林縣政府文化處長陳璧君說，這場音樂會由旅居國外的大提琴家張正傑創意無限，用音樂結合美食，將義大利麵端上舞台，PK長居台灣的扮演「水果奶奶」的親子天王趙自強推薦的牛肉麵，一場「麵」的音樂饗宴將於8月18日在雲林縣政府文化處表演廳登場。

陳璧君表示，這場音樂會不只張正傑和趙自強2人的對尬，還有小提琴、中提琴、女高音、男高音的音樂家參與，用音樂詮釋美食，要讓民眾體驗視覺、聽覺與味覺的音樂新饗宴。

雲林縣政府文化處表演藝術科長沈郁琪表示，這場音樂會售票搶購中，表演內容有台灣民謠的丟丟銅、望春風等東方名曲，也有茶花女、弦樂奏鳴曲等西方名曲，東西方古典及現代名曲尬場，將讓民眾耳目一新；購票請上兩廳院售票系統或夏至藝術節官方網站或雲林縣政府文化處臉書專頁查詢。（編輯：方沛清）1080617