高齡婦女靠試管嬰兒拚子 縮時攝影助提高著床率

（中央社記者張茗喧台北20日電）全台每年有3.7萬名女性靠試管嬰兒求子，但以往醫療團隊僅能靠外觀判斷胚胎好壞，或進行風險較高的基因篩檢。近年已有培養箱可縮時攝影記錄胚胎發育，可望提高約1成著床率。

衛生福利部國民健康署日前公布民國106年「人工生殖施行結果分析報告」顯示，106年共有3萬7849人次接受人工生殖，比前一年增加3363人次，成功生下9590個寶寶，比前一年多602人。

台北市中山生殖醫學中心醫療團隊今天舉辦記者會分享試管嬰兒新趨勢，中山醫院胚胎師李黛君表示，以往醫療團隊以人工方式結合精卵後，會將胚胎放進長得像冰箱、恆溫攝氏37度的「培養箱」，按照傳統作法，胚胎師每天會把胚胎拿出來，放到顯微鏡底下觀察細胞外觀型態，記錄胚胎生長情形。

然而，胚胎在生長過程中是否有異常分裂、細胞核異常，甚至細胞數量不增反減等狀況，單從外觀根本無從得知，而且胚胎在取出的過程，也難免受到外在環境影響，影響成功率。

中山醫院婦產科主治醫師黎惠波表示，過去若要檢測胚胎是否出現異常，必須利用「胚胎著床前染色體基因篩檢」（PGS）檢測胚胎是否出現染色體異常，檢測結果準確度雖然較高，但有約1成風險會傷害到胚胎。

黎惠波說，中山醫院近年引進胚胎縮時攝影監控培養箱，每15分鐘就會替胚胎拍照，利用縮時攝影記錄胚胎分裂及早期發育情形，對於高齡、卵巢功能不良、取卵數較少等無法進行PGS篩檢的女性，就可以此培養箱挑選最優良的胚胎植入。

黎惠波指出，即便是取卵數較多、欲進行PGS的患者，也可利用縮時攝影培養箱來挑選分裂正常的胚胎送檢，不需送檢全數胚胎，可減少可觀的檢測費用。

李黛君強調，根據國外統計，使用縮時攝影培養箱挑選出來的胚胎，可望增加約1成的著床率，胎兒流產風險也隨之下降。（編輯：張芷瑄）1080620