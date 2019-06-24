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糖友控制不好致黃斑部病變 失明機率增

最新更新：2019/06/24 19:26
眼科醫師蔡孟儒24日說，糖尿病患者若血糖控制不佳，罹患黃斑部病變風險更高，且失明機率比一般人高出25倍，呼籲年長者或糖尿病友應定期檢查。（新光醫院提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年6月24日
眼科醫師蔡孟儒24日說，糖尿病患者若血糖控制不佳，罹患黃斑部病變風險更高，且失明機率比一般人高出25倍，呼籲年長者或糖尿病友應定期檢查。（新光醫院提供）中央社記者陳偉婷傳真　108年6月24日

（中央社記者陳偉婷台北24日電）黃斑部病變患者年齡有下降趨勢，眼科醫師蔡孟儒今天說，除因現代人用眼時間長，長期受光線慢性刺激視網膜受損外，糖尿病也增黃斑部病變風險，失明機率比一般人高25倍。

新光醫院今天發布新聞稿指出，根據世界衛生組織資料顯示，黃斑部病變、白內障與青光眼為成年人3大失明原因。過去糖尿病黃斑部病變沒有良好的治療方式，醫師往往束手無策，但隨著診斷與治療方法的進步，黃斑部病變的治療已有有了突破。

新光醫院眼科主治醫師蔡孟儒表示，近年來民眾高度用眼比例大幅上升，眼睛長期接受光線慢性刺激，視網膜血管受損，導致黃斑部病變患病年齡逐漸下降，不再是老年人專屬的疾病。

蔡孟儒說，其中糖尿病患者罹患黃斑部病變風險高於一般人，失明機率高出常人25倍；由於飲食精緻化、生活型態的改變，愈來愈多青壯年族群罹患糖尿病。

根據衛生福利部統計，全國約有200多萬名糖尿病友，且每年約增加2.5萬人，若血糖未妥善接受治療及控制，有可能會引起糖尿病黃斑部病變，常見視力模糊、視野扭曲變形、視野出現黑影等症狀，是致盲的主因之一。

蔡孟儒建議，糖尿病患者需定期進行眼底檢查，且早期發現、積極治療，可避免失明危機，讓血管恢復功能視力獲得改善。

蔡孟儒也說，糖尿病黃斑部病變除了傳統的雷射療法以外，也有抗血管內皮細胞生長因子作為眼內注射藥物的選擇。（編輯：卞金峰）1080624

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