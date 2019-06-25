更多編輯台推薦新聞：
玩15分鐘製造假新聞模擬遊戲 對抗假消息能力更強了
科技

玩15分鐘製造假新聞模擬遊戲 對抗假消息能力更強了

千年前祖先葬身菲律賓 達悟族後裔探險追尋
文化

千年前祖先葬身菲律賓 達悟族後裔探險追尋

從銀行到廚房 敘利亞難民在法擁抱第二人生
國際

從銀行到廚房 敘利亞難民在法擁抱第二人生

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

調查：自傳卡關外語不佳 8成5新鮮人陷求職焦慮

最新更新：2019/06/25 20:17

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）6月畢業季來臨，也是新鮮人求職旺季，據人力銀行調查顯示，因為不會寫自傳、缺乏專業證照或技能、外語能力不強等因素，有高達85.6%新鮮人深陷求職焦慮。

yes123求職網今天公布「新鮮人求職焦慮與面試卡關調查」，調查顯示，85.6%新鮮人找工作時會有焦慮感，進一步分析造成新鮮人焦慮的主因，有不會寫自傳、缺乏專業證照或技能、外語能力不強、缺乏實務或社團經歷等。

不少新鮮人在自傳上卡關，常碰到的問題包括不想跟別人寫的一樣，但又不知道怎樣寫才有特色；想把自己寫得很棒，但不會包裝自己；怕寫錯字或用錯成語，只好套用現成的範本；不知道該寫什麼，自傳只有100、200字。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，社會新鮮人處於待業期，可以適時接受家人幫助，也可以和正在求職的朋友、同學交換情報，並參考網路資訊。

調查也顯示，有高達70.6%受訪者會依職缺的不同，寫出不同履歷表；有50.2%的新鮮人會選用「畢業照」。

楊宗斌建議，求職者最好用穿著正式服裝所拍的「個人大頭照」，因為對企業、人資主管來說，希望透過履歷照，事先看到求職者的職場形象，也代表員工對外的企業形象。

楊宗斌說，若新鮮人在履歷上放的是「學士或碩博士畢業照」，比較容易讓人停留在學生時期的印象，較不利求職。

yes123求職網在5月30日到6月10日間，以網路問卷抽樣進行「新鮮人求職焦慮與面試卡關調查」，有效問卷共1166份，信心水準為95%，誤差值為正負2.87個百分點。（編輯：張均懋）1080625

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報