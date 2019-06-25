調查：自傳卡關外語不佳 8成5新鮮人陷求職焦慮

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）6月畢業季來臨，也是新鮮人求職旺季，據人力銀行調查顯示，因為不會寫自傳、缺乏專業證照或技能、外語能力不強等因素，有高達85.6%新鮮人深陷求職焦慮。

yes123求職網今天公布「新鮮人求職焦慮與面試卡關調查」，調查顯示，85.6%新鮮人找工作時會有焦慮感，進一步分析造成新鮮人焦慮的主因，有不會寫自傳、缺乏專業證照或技能、外語能力不強、缺乏實務或社團經歷等。

不少新鮮人在自傳上卡關，常碰到的問題包括不想跟別人寫的一樣，但又不知道怎樣寫才有特色；想把自己寫得很棒，但不會包裝自己；怕寫錯字或用錯成語，只好套用現成的範本；不知道該寫什麼，自傳只有100、200字。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，社會新鮮人處於待業期，可以適時接受家人幫助，也可以和正在求職的朋友、同學交換情報，並參考網路資訊。

調查也顯示，有高達70.6%受訪者會依職缺的不同，寫出不同履歷表；有50.2%的新鮮人會選用「畢業照」。

楊宗斌建議，求職者最好用穿著正式服裝所拍的「個人大頭照」，因為對企業、人資主管來說，希望透過履歷照，事先看到求職者的職場形象，也代表員工對外的企業形象。

楊宗斌說，若新鮮人在履歷上放的是「學士或碩博士畢業照」，比較容易讓人停留在學生時期的印象，較不利求職。

yes123求職網在5月30日到6月10日間，以網路問卷抽樣進行「新鮮人求職焦慮與面試卡關調查」，有效問卷共1166份，信心水準為95%，誤差值為正負2.87個百分點。（編輯：張均懋）1080625