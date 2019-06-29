買菜爬樓梯比以前喘 當心致命肺動脈高壓搞鬼

馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師吳懿哲（左）29日表示，肺動脈高壓初期症狀非常不明顯，若是原本逛市場買菜都不會喘，最近卻感到力不從心，或是以往爬3樓都不累，現在爬2層樓就喘到不行，都可能是重要警訊，務必就醫檢查，才能及早發現、治療。（馬偕醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年6月29日

（中央社記者張茗喧台北29日電）婆媽們當心，若是買菜、爬樓梯比以前喘，恐是肺動脈高壓前兆。醫師說，由於肺動脈高壓初期症狀不明顯常被忽略，患者確診時往往已逼近心臟衰竭，若莫名喘、累，務必提高警覺。

馬偕醫院心臟內科資深主治醫師吳懿哲表示，肺高壓是老年人相當常見的現象，凡是肺的平均動脈壓大於等於25毫米汞柱就屬於肺高壓，原因相當多元；據統計，美國有多達300萬至400萬人有此問題。

然而，一旦肺高壓成了「肺動脈高壓」，嚴重程度則天差地別，吳懿哲說，找不出原因的肺動脈高壓屬於罕見疾病，每百萬人約6至15人，女性比男性多2倍，好發於30至50歲的中年女性，只能以特定藥品控制病情；另像是慢性肺栓塞、左心室衰竭、先天免疫不全感染等也可能釀成肺動脈高壓，可以透過疾病控制緩解。

他解釋，肺動脈高壓是肺高壓發生在肺臟的動脈，由於動脈血管出現變異，會變得狹窄、阻力增加，導致右心室需要更用力收縮才能把血液從右心室送到肺部血管，恐導致右心室心臟擴大，久而久之釀成心臟衰竭。

吳懿哲說，嚴重的肺動脈高壓患者由於缺氧血含量變高，容易出現嘴唇、指甲出現藍紫色的現象，因此又稱「藍唇族」。

他強調，由於肺動脈高壓初期幾乎沒有症狀，在高壓輕微時期經常容易忽略，必須在劇烈運動情況下，才會出現咳、喘等類似感冒的症狀，容易被忽略，因此患者從出現症狀到確診，往往得花上2年時間，早已逼近心臟衰竭，預後並不好。

過去沒有完善藥物的年代，確診後僅能再活2.8年，屬於相當惡性的疾病，如今新藥不斷問世，5年存活率已達到70%，未來可望藉由藥物進步，讓肺動脈高壓成為像是高血壓、糖尿病的慢性疾病。

吳懿哲呼籲，肺動脈高壓的初期症狀非常不明顯，若是原本逛市場買菜不會喘，最近卻開始感到力不從心，或是以往爬3樓都不累，現在爬2層樓就喘到不行，都可能是重要警訊，千萬別安慰自己只是年紀大、缺乏休息，到醫院檢查才能及早發現及治療。（編輯：管中維）1080629