VR引入校園 新竹縣政府推數位學習

新竹縣政府推動「智慧學習教室」，在校園引入平板、VR等電子產品，不僅方便教師授課也讓孩子愛上學習。中央社記者郭宣彣攝 108年7月1日

（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣政府推動教育學習，在校園引入平板、VR等電子產品，讓科技導入校園，不僅方便教師授課也讓孩子愛上學習。縣長楊文科今天表示，數位學習深入校園，提供師生多元學習。

楊文科表示，新竹縣政府教育部爭取前瞻基礎建設補助計畫，從民國106年至109年共申請約2億2716萬元，其中，縣款自籌3180萬元，共分成三期執行。去年度為第一期執行，成效良好，獲教育部頒發「前瞻基礎建設國民中小學數位建設計畫」表現優良獎狀。

楊文科說，在第一期執行「校園智慧網路」計畫，除了北埔國中及竹東國中因校舍修建尚未完成，其餘全縣30所國中網路都已完成，並採購800台無線基地台，讓無線網路涵蓋各校園，方便師生使用平板教學與學習。

「引入VR科技，讓孩子愛上學習」，楊文科指出，新竹縣政府結合VR體驗，透過VR頭盔、VR課程與360度全景攝影機，利用VR體驗，讓智慧學習更豐富。

楊文科說，在新竹縣動漫教育中心也設置30組VR頭盔，提供各校體驗VR虛擬實境教學，希望透過網路資訊的補助，可以彌平城鄉差距，藉由科技提升學生的學習成效。

新竹縣政府推動「智慧學習教室」，對此，楊文科表示，縣府在全縣594間國中教室，建置整合控制器，能一鍵降下布幕或投影等設備，也採購1080台學生用平板、教師用平板68台、筆記型電腦44台、桌上型電腦19台給全縣32所國中，豐富校園的學習資源。（編輯：陳俊碩）1080701