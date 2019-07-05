衛福部中醫藥研究所訪印度 促台印傳統醫藥合作

衛福部中醫藥研究所所長張芳榮（前排左6）1日起率團拜會印度傳統醫藥相關研究所進行交流，圖為中醫藥研究所與喜馬拉雅生物技術研究所人員合影。（駐印度代表處科技組提供）中央社記者康世人新德里傳真 108年7月5日

（中央社記者康世人新德里5日專電）衛生福利部國家中醫藥研究所1日到7日在印度與印度科技部旗下傳統醫藥相關研究所展開交流，希望在新南向政策醫衛合作計畫下，促成中醫藥與印度傳統醫藥合作。

衛福部國家中醫藥研究所訪問團在所長張芳榮率領下於6月30日抵達印度後，1日起陸續拜會印度科技部科學產業研究委員會旗下的喜馬拉雅生物暨技術研究所（IHBT）及中央香料暨藥用植物研究所（CIMAP），希望透過交流，發展台印傳統醫藥研究合作新模式。

張芳榮表示，在拜會IHBT時，由IHBT所長庫瑪（Sanjay Kumar）親自接待中醫藥研究所訪團，雙方召開研討會就研究成果進行交流，會後並由庫瑪帶領參觀IHBT各實驗室，雙方深入探討合作機會。

同時，在IHBT安排下，中醫藥研究所訪團也參觀印度傳統醫藥製藥廠，了解印度的製藥與品管。

在拜會CIMAP時，所長薩瑪德（Abdul Samad）親自接待中醫藥訪問團，雙方舉行座談，深入交流，同時探討合作方向。

張芳榮指出，透過與印度研究人員交流，中醫藥研究所具體了解到台印雙邊在傳統藥用植物化學品管及生物活性分析等研究上具備高度相似性。

他說，印度研究單位在植物原料生物資源調查及生產方面的研究，有豐碩成果；至於台灣，中醫藥研究所在臨床醫學及大數據分析研究等有許多突破性發展。

張芳榮表示，透過這次交流，雙方了解彼此的研究進展，同時為雙邊合作奠定良好基礎，中醫藥研究所除了解印度傳統醫藥製藥產業的生產規模與品管流程，也藉此發掘雙邊產業互利發展的契機，就製藥與品管等項目進一步展開合作，且強化實驗室研究人員互訪。

駐印度代表處科技組長陳和賢說，台印在傳統醫藥研究合作彼此有優勢及地域植物種源互補，在中醫藥研究所與IHBT、CIMAP這兩年密集交流互訪下，將讓衛福部在推動新南向醫學合作擦出火花，未來雙方合作也將造福人類。（編輯：周永捷）1080705