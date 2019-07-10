7月細胞治療擬再過2案 首件非癌症類可望上路

細胞治療特管辦法去年9月上路後，已有2家醫學中心取得許可，以自體免疫細胞治療癌症。衛福部醫事司石崇良（中）10日出席記者會表示，7月底前可望再通過2件，可能包括首件非癌症類細胞治療。中央社記者張茗喧攝 108年7月10日

（中央社記者張茗喧台北10日電）細胞治療特管辦法去年9月上路後，已有2家醫學中心取得許可，以自體免疫細胞治療癌症。衛福部醫事司石崇良今天表示，7月底前可望再通過2件，可能包括首件非癌症類細胞治療。

新光醫院今天舉辦記者會，盼未來將細胞治療打造成台灣國際醫療新亮點。

與會的醫事司司長石崇良受訪時表示，疾病的發生大多是細胞出了問題，因此過去近20年來，全球細胞治療核准數量快速增加，「用細胞治療細胞」儼然成為未來醫學方向；台灣過去雖然在醫療、研究都做得很好，卻礙於法規無法進行細胞治療，許多癌末患者只好舟車勞頓、冒著生命危險到海外做細胞治療，對於醫療技術進步的台灣而言，顯得相當諷刺。

石崇良說，衛福部看到這樣的趨勢，也看到台灣醫療強項，去年9月決定開放「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法），開放6項細胞治療技術，除了確保細胞治療安全性，也管理收費及成果追蹤。

他表示，去年9月至今，三軍總醫院、中國醫藥大學附設醫院各有一案自體免疫細胞療法通過審核，可用於治療特定癌症，目前兩院均陸續收案，預計7月底前將再通過2件，且可望有首件非癌症類細胞治療取得許可。

石崇良說，據目前統計，特管辦法開放的6大細胞治療項目當中，申請的案件數共有57件，包括26家診所及醫院提出申請，其中醫院以自體軟骨細胞、骨髓間質幹細胞、免疫細胞等治療退化性關節炎、癌症的項目為主，診所則以脂肪幹細胞等皮膚修復的項目為主。

「細胞治療是一個治療選擇，不是萬靈丹」，石崇良強調，有別傳統治療方式可告訴患者有多少療效，細胞治療使用在人體不僅療效因人而異，收費也相對高昂，但自體細胞治療是台灣跨進細胞治療領域的第一步，替台灣打下重要基礎，未來將朝向異體細胞治療發展，才有機會穩定品質、降低成本，讓更多患者受惠。

新光醫院骨科主任釋高上表示，新光醫院4月間已將「自體脂肪幹細胞移植退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療計畫送審，目前正由衛福部審核當中。

釋高上解釋，國內進入高齡社會，愈來愈多人因退化性關節炎嚴重影響生活，但以往針對退化性關節炎患者只能給予支持性療法，包括止痛藥、打玻尿酸等，效果相當有限，每年仍有約3至4萬人必須置換人工膝關節，若能及早以細胞治療介入，可望改善患者關節損傷，減少人工膝關節置換。

釋高上解釋，之所以選擇脂肪幹細胞治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損，主要是這個部位的幹細胞原本就是胚胎成長時，發展成膝關節軟骨的幹細胞，施作時會取髕骨下2cc的脂肪，2週後就能培養出約一億顆幹細胞，再用超音波導引打進膝關節中，能幫助關節軟骨重建，國際間動物、人體實驗結果顯示，多達8成患者症狀都有所改善，未來通過後，可望成為台灣國際醫療新亮點。（編輯：張芷瑄）1080710