美髮師轉行賣古早味鳳梨冰 成功圓創業夢

陳昭瑜退伍後投身美髮業，為了一圓創業夢想，放下拿了14年的美髮剪，推著小攤車賣起古早味鳳梨冰。中央社記者趙麗妍攝 108年7月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）「有些事再不做，怕沒動力了」，美髮師陳昭瑜從小夢想當老闆，他放下拿了14年的美髮剪刀，推著小攤車賣古早味鳳梨冰，炙熱的太陽曬得汗水直流，但圓夢滋味讓陳昭瑜甘之如飴。

「好吃的鳳梨冰喔！」走進台中市審計新村，遠遠可看見一名頭戴鴨舌帽的男子扯開喉嚨叫賣，他一瓢一瓢，技巧熟練的撈起鍋中的鳳梨冰沙，裝在袋子中插上吸管遞給客人。

陳昭瑜本來是個美髮師，從小他就夢想要成為老闆，但爸媽覺得做生意不容易，不願他踏上辛苦道路，陳昭瑜在退伍後投身美髮業，一剪就是14年。

愛美的陳昭瑜笑說，「從沒在軍中福利社理過頭髮，因為太像阿兵哥了」，所以服兵役期間，他都是在外面打理髮型。退伍後，常去的美髮店長問他要不要加入美髮行業，自此開啟他的美髮人生。

就讀電子科系的陳昭瑜，對美髮技術完全不懂，他花費一年時間，天天將自己鎖在小房間內，拿起剪刀練習剪髮，每天練習超過15小時，辛苦練習下，成功考取美髮證照。

轉眼間陳昭瑜已經41歲，從事14年的美髮業，他想起還有個未實現的夢想，「有些事再不做，怕沒動力了」；為了追求心中的老闆夢，陳昭瑜毅然決然放下剪刀，賣起古早味鳳梨冰。

他向美髮店長的媽媽拜師學藝，從熬煮鳳梨醬學起，傳統鳳梨醬製作全憑手感，為了品管味道，還將配料規格化，調出古早味鳳梨冰的黃金比例。

放下美髮剪刀走出冷氣房，每天下午陳昭瑜推著小攤車到審計新村賣起鳳梨冰，頂著炙熱日頭，吆喝叫賣著好吃的鳳梨冰，他頭上的汗水清楚可見，臉上掛著燦爛笑容，成功圓夢的陳昭瑜說，「感覺真好」。（編輯：張芷瑄）1080713