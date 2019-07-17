颱風丹娜絲來襲 海軍部署兩棲突擊車待命救災

（中央社記者王承中台北17日電）海軍司令部今天針對因應輕颱丹娜絲表示，海軍蘇澳後勤支援指揮部已完成救災預置兵力部署事宜。海軍陸戰隊指出，已於蘇澳、林口、官田及加祿堂等地預置AAV7兩棲突擊車及兩棲突擊橡皮艇待命。

輕度颱風丹娜絲來襲，中央氣象局上午11時30分發布海上陸上颱風警報。為提前因應丹娜絲颱風可能帶來威脅，海軍司令部下午表示，海軍蘇澳後勤支援指揮部秉持超前部署、預置兵力，隨時防救原則，今天完成救災預置兵力部署事宜。

海軍司令部指出，已派遣救災兵力及聯絡官等進駐蘇澳鎮公所及南澳高中，所屬基勤中隊也投入救災機具發電機4部，抽水機4台，中型戰術輪車1部，1.75噸小貨卡1輛及官兵63員完成編組；另乾塢營區駐紮AAV7兩棲突擊車2輛及兩棲突擊橡皮艇2艘，均作好準備，隨時掌握災情訊息，迅速投入救災任務，確保民眾生命財產安全無虞。

海軍陸戰隊也在臉書粉絲團上發文指出，因應丹娜絲颱風來襲，陸戰隊已完成救災整備，分別於蘇澳、林口、官田及加祿堂地區預置兩棲突擊車與兩棲突擊橡皮艇，視災情狀況與地方政府需求，隨時展開救災任務，以確保民眾安全。（編輯：蘇龍麒）1080717