氣切傷口疤痕長滿肉芽 老翁氣管狹窄呼吸困難

一名67歲林姓男子因氣切傷口疤痕長滿肉芽組織，氣管幾乎被堵住，台中慈濟醫院胸腔內科醫師邱國樑以支氣管內視鏡電燒、冷凍方式治療，恢復氣管通暢。中央社記者趙麗妍攝 108年7月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）67歲林姓男子曾接受氣切治療，因體質特異，他的氣切傷口疤痕長出肉芽組織，氣管幾乎被堵住，醫生察覺他的呼吸聲有異，檢查發現病變，以內視鏡去除肉芽，免於窒息危險。

林男2年前車禍腦幹出血，曾接受氣切治療，今年因肺部感染發炎引發氣喘，到台中慈濟醫院治療，病狀獲控制後，醫生察覺他的呼吸聲有異常哮鳴，內視鏡經口察看，發覺他的呼吸道接近聲帶位置異常狹窄，氣管通道剩不到10%。

胸腔內科醫師邱國樑表示，部分病人氣切會有合併症，林男屬於特異性體質，氣切傷口部位疤痕易增生肉芽組織，兩邊肉芽組織不斷長大，氣管通道剩0.2公分隙縫，導致呼吸發出類似氣喘的哮鳴聲，若不處理可能因卡痰或呼吸道發炎，容易窒息發生生命危險。

邱國樑指出，林男肉芽組織接近聲帶，無法用外科手術作氣管整形術治療，需重新氣切插管，但因林男曾長時間接受呼吸器治療，剛移除氣切管，婉拒再次氣切，改採用支氣管內視鏡治療。

醫師以支氣管內視鏡，採用電燒與冷凍治療方式將肉芽組織去除，將氣管狹窄處打通，改善呼吸，林男氣管恢復通暢，持續追蹤3個多月並無復發跡象。（編輯：陳俊碩）1080717