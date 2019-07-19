陶斯松可能危害嬰幼兒 川普政府環保署拒絕禁用

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國環境保護署（EPA）今天表示，不會禁止殺蟲劑陶斯松（chlorpyrifos）使用在美國蔬果上。反對人士說，陶斯松與兒童的健康問題有關。

美國環保署否決地球正義（Earthjustice）等12個環保團體要求禁用陶斯松的請願。他們說，研究顯示暴露於陶斯松，與嬰幼兒出生體重輕、智商降低和注意力缺陷障礙等問題有關。

歐巴馬執政時期的環保署認定，由於無法確定食物與水源接觸到陶斯松是否將造成危害，因此在2015年禁用陶斯松。但川普的首任環保署署長普魯特（Scott Pruitt）2017年推翻那項決定，掀起仍在進行的法律訴訟。

今年4月，聯邦第9巡迴上訴法院裁定，環保署必須在7月中旬之前決定，是否收回普魯特推翻陶斯松禁令的決定。

陶斯松是由從陶氏杜邦公司（DowDuPont Inc.）分拆出來的Corteva Agriscience製造。公司發言人施密特（Gregg Schmidt）在電子郵件中告訴路透社：「環保署試圖做出準確評估並降低可能的暴露量，我們致力於與環保署合作，同時確保視陶斯松為重要工具的種植者，可以持續安全地使用這項產品。」

環保署化學安全和污染預防辦公室助理行政官員鄧恩（Alexandra Dapolito Dunn）在提交給法院的否決命令中表示，環保署否認環保團體列出的所有反對理由，指出沒有足夠證據顯示接觸陶斯松與兒童健康問題有關。

這份命令也提到，在防治某些害蟲上，陶斯松是「目前唯一符合成本效益的選項」。

環保團體今天表示將持續對抗，直到環保署禁用陶斯松為止。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1080719