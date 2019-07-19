更多編輯台推薦新聞：
早安世界》日本京都動畫遭縱火33死 全球動漫迷心痛祈福
早報

早安世界》日本京都動畫遭縱火33死 全球動漫迷心痛祈福

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身
科技

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性
政治

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

陶斯松可能危害嬰幼兒 川普政府環保署拒絕禁用

最新更新：2019/07/19 14:23

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國環境保護署（EPA）今天表示，不會禁止殺蟲劑陶斯松（chlorpyrifos）使用在美國蔬果上。反對人士說，陶斯松與兒童的健康問題有關。

美國環保署否決地球正義（Earthjustice）等12個環保團體要求禁用陶斯松的請願。他們說，研究顯示暴露於陶斯松，與嬰幼兒出生體重輕、智商降低和注意力缺陷障礙等問題有關。

歐巴馬執政時期的環保署認定，由於無法確定食物與水源接觸到陶斯松是否將造成危害，因此在2015年禁用陶斯松。但川普的首任環保署署長普魯特（Scott Pruitt）2017年推翻那項決定，掀起仍在進行的法律訴訟。

今年4月，聯邦第9巡迴上訴法院裁定，環保署必須在7月中旬之前決定，是否收回普魯特推翻陶斯松禁令的決定。

陶斯松是由從陶氏杜邦公司（DowDuPont Inc.）分拆出來的Corteva Agriscience製造。公司發言人施密特（Gregg Schmidt）在電子郵件中告訴路透社：「環保署試圖做出準確評估並降低可能的暴露量，我們致力於與環保署合作，同時確保視陶斯松為重要工具的種植者，可以持續安全地使用這項產品。」

環保署化學安全和污染預防辦公室助理行政官員鄧恩（Alexandra Dapolito Dunn）在提交給法院的否決命令中表示，環保署否認環保團體列出的所有反對理由，指出沒有足夠證據顯示接觸陶斯松與兒童健康問題有關。

這份命令也提到，在防治某些害蟲上，陶斯松是「目前唯一符合成本效益的選項」。

環保團體今天表示將持續對抗，直到環保署禁用陶斯松為止。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1080719

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報