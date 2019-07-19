更多編輯台推薦新聞：
戴資穎印尼羽賽晉4強 提前剷除球后假想敵
運動

戴資穎印尼羽賽晉4強 提前剷除球后假想敵

庫克推文悼京都動畫縱火案 網友建議Pixar也跟進
國際

庫克推文悼京都動畫縱火案 網友建議Pixar也跟進

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身
科技

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台商回流再添工業用紙龍頭等4家 投資金額突破4500億元
首頁 / 生活

兆豐射箭夏令營結業 吸引逾百名學生熱情參與

最新更新：2019/07/19 18:38
兆豐銀行文教基金會今年暑假期間首度舉辦射箭夏令營，19日活動圓滿落幕，生動有趣的射箭課程廣受青少年朋友喜愛。（主辦單位提供）中央社　108年7月19日
兆豐銀行文教基金會今年暑假期間首度舉辦射箭夏令營，19日活動圓滿落幕，生動有趣的射箭課程廣受青少年朋友喜愛。（主辦單位提供）中央社　108年7月19日

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）兆豐銀行文教基金會協助推動國家基礎運動發展，今年夏天首次舉辦「兆豐夏令營-小小神射手」，今天圓滿結業，吸引約180名學生熱情參與，點燃對射箭活動興趣。

「兆豐夏令營-小小神射手」為兆豐銀行文教基金會首次舉行的夏令營，日前一開放網路報名即額滿，報名情形踴躍。今年夏天共舉辦三梯次營隊，並於今天順利圓滿結業。

兆豐銀行文教基金會董事長張兆順說，選擇入門門檻較高的射箭運動舉辦夏令營，一方面是為凸顯兆豐銀行文教基金會支持射箭運動項目，將致力協助推廣，另一方面是想提供更多青少年接觸射箭運動的機會，帶動國內風氣。

兆豐銀行文教基金會表示，射箭夏令營邀請花蓮玉里國中射箭隊教練及選手指導，課程內容包括射箭基本介紹、射箭基本動作指導及實作操作等，最後還有團體對戰的遊戲比賽。參加的學童第一次拿到專業的反曲弓都很興奮，在教練指導下，充份體驗到射箭運動所需要的張力、穩定性及精準度，為今年暑假留下了難忘回憶。

除了夏令營，兆豐銀行文教基金會7月份也陸續舉辦「兆豐盃圓夢少棒錦標賽」及「兆豐盃射箭菁英錦標賽」等賽事，藉由比賽驗收選手平日訓練成果，也有更多切磋競技交流的機會。

兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會今年已投入上千萬元支持國內體育運動發展，除棒球、射箭的基層培訓外，還支持大內國中舉重隊、安定國中網球隊以及華國三太子網球賽，並贊助足球協會以及高爾夫球協會舉辦賽事，打造青少年選手們競技平台，實質力挺，推動國家基礎運動發展。

另一方面，為提升台灣青年國際視野，兆豐銀行於2018年與2019年連續兩年贊助中央社「我是海外特派員」校園徵選活動，透過一系列徵選、口試，最後脫穎而出的學員將可獲得海外實習機會，第2屆海外實習預計選出4位學生，前往美國華盛頓、德國柏林、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡等地，完成實習壯遊夢。（編輯：楊玫寧）1080719

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報