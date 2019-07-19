兆豐射箭夏令營結業 吸引逾百名學生熱情參與

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）兆豐銀行文教基金會協助推動國家基礎運動發展，今年夏天首次舉辦「兆豐夏令營-小小神射手」，今天圓滿結業，吸引約180名學生熱情參與，點燃對射箭活動興趣。

「兆豐夏令營-小小神射手」為兆豐銀行文教基金會首次舉行的夏令營，日前一開放網路報名即額滿，報名情形踴躍。今年夏天共舉辦三梯次營隊，並於今天順利圓滿結業。

兆豐銀行文教基金會董事長張兆順說，選擇入門門檻較高的射箭運動舉辦夏令營，一方面是為凸顯兆豐銀行文教基金會支持射箭運動項目，將致力協助推廣，另一方面是想提供更多青少年接觸射箭運動的機會，帶動國內風氣。

兆豐銀行文教基金會表示，射箭夏令營邀請花蓮玉里國中射箭隊教練及選手指導，課程內容包括射箭基本介紹、射箭基本動作指導及實作操作等，最後還有團體對戰的遊戲比賽。參加的學童第一次拿到專業的反曲弓都很興奮，在教練指導下，充份體驗到射箭運動所需要的張力、穩定性及精準度，為今年暑假留下了難忘回憶。

除了夏令營，兆豐銀行文教基金會7月份也陸續舉辦「兆豐盃圓夢少棒錦標賽」及「兆豐盃射箭菁英錦標賽」等賽事，藉由比賽驗收選手平日訓練成果，也有更多切磋競技交流的機會。

兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會今年已投入上千萬元支持國內體育運動發展，除棒球、射箭的基層培訓外，還支持大內國中舉重隊、安定國中網球隊以及華國三太子網球賽，並贊助足球協會以及高爾夫球協會舉辦賽事，打造青少年選手們競技平台，實質力挺，推動國家基礎運動發展。

另一方面，為提升台灣青年國際視野，兆豐銀行於2018年與2019年連續兩年贊助中央社「我是海外特派員」校園徵選活動，透過一系列徵選、口試，最後脫穎而出的學員將可獲得海外實習機會，第2屆海外實習預計選出4位學生，前往美國華盛頓、德國柏林、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡等地，完成實習壯遊夢。（編輯：楊玫寧）1080719