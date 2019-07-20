台南確診第12例登革熱 61歲男子染病

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市政府衛生局今天公布確診第12例登革熱本土病例，染病的是東區忠孝里61歲男子，居住地毗鄰曾出現登革熱的東區崇德里，病毒分型是第二型。

台南市衛生局人員今天指出，這名感染登革熱的男子，多在東區巴克禮公園，崇德及崇義市場活動，工作地和崇德里有關，有高血壓及糖尿病史。

這名男子7月13日出現發燒、頭痛、食慾不振及倦怠等症狀，14日及18日曾到診所就醫服藥後退燒，但仍有畏寒情形，19日到崇德里活動中心快篩結果是陽性，經當地衛生所通報，已住院治療。

衛生局同時公布確診第24例登革熱境外移入病例，病人是居住在善化區小新里的31歲女子，7月5日前往菲律賓探親，17日卻出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，18日在高雄小港機場入境時，因發燒篩檢登革熱為陰性，19日再經疾病管制署檢驗確診為陽性，病毒分型是第二型。

衛生局人員表示，東南亞近來登革熱疫情嚴峻，病例數居高不下，民眾及人力仲介業者應加強注意，從東南亞及南亞返台後，14天內若出現發燒等症狀，必須立刻就醫，且通報衛生單位。

今年截至目前，國內累計54例本土登革熱病例，為高雄市42例、台南市12例。另有225例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。（編輯：黃世雅）1080720