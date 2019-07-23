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多重抗藥性瘧疾寄生蟲蔓延東南亞 治療失敗率高

最新更新：2019/07/23 20:17

（中央社巴黎22日綜合外電報導）研究人員今天警告，引發瘧疾的寄生蟲出現具多重抗藥性的菌株，正在東南亞各地擴散，造成廣泛採用的一線用藥治療失敗率「高的驚人」。

研究人員在「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）發表2份報告指出，在泰國、越南和柬埔寨部分地區，最常見的瘧疾寄生蟲惡性瘧原蟲，如今最多達80%已對2種最常用抗瘧藥具抗藥性。

研究人員還說，惡性瘧原蟲已發展出的抗藥性，導致在半數情況下，最新且最有效的一線用藥組合之一治療失敗。

在維康桑格研究院（Wellcome Sanger Institute）和牛津大學（University of Oxford ）從事研究的報告主要共同作者米歐托（Olivo Miotto）表示：「令人擔憂的研究結果顯示，自2015年以來，東南亞的惡性瘧原蟲多重抗藥性問題已嚴重惡化。」

米歐托還說：「這個具高度抗藥性的寄生蟲菌株，有辦法入侵新的地區，並產生新的基因特性。」

他警告，若這種寄生蟲蔓延到非洲，「後果非常可怕」。非洲正是大多數瘧疾病例出現的地方。（實習編譯：徐子苓/核稿：張正芊）1080723

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