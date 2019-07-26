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半世紀最嚴重疫情 登革熱患者塞爆宏都拉斯醫院

最新更新：2019/07/26 13:27

（中央社宏都拉斯拉巴斯26日綜合外電報導）台灣友邦宏都拉斯醫療衛生機關今天表示，境內正面臨半世紀以來最嚴重的登革熱疫情，32間公立醫院中，有26間滿是登革熱病患。

法新社報導，宏都拉斯今年已有2萬8000人確診登革熱，其中54人喪生，死者多為小孩。登革熱典型症狀包括骨頭和關節疼痛、高燒、嘔吐以及脫水。

儘管宏都拉斯政府已宣布緊急狀態，並在民眾家中及公共建築實施藥劑熏蒸，以撲滅疫情根源埃及斑蚊，公立醫院仍擠滿登革熱患者。

這波疫情在宏都拉斯西南部城市拉巴斯（La Paz）最為嚴重。當地公立醫院小教堂內的兩張桌子堆滿病歷，10名出現典型登革熱症狀女性的病床以藍色及紅色蚊帳保護。

不僅小教堂成為臨時病房，醫院8間病房有6間收治登革熱患者，有些病床甚至設置在走道上。其中3間的病患是登革熱高危險族群，共有26名2歲至14歲的孩童。

一位護理師表示：「並不是所有病患都脫離險境了。」醫院發言人羅達斯（Marco Antonio Rodas）表示，他在醫院20年來，從未見過如此嚴重的情況。（實習編譯：張璦/核稿：盧映孜）1080726

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