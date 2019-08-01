西華國宴主廚東京上菜 用美食推廣台灣文化

台北西華飯店和日本帝國飯店繼2016年後再度聯手上菜，先由西華在帝國推出國宴級主廚高鋼輝領軍做的好菜，帝國主廚9月再到西華推出法國菜。中央社記者楊明珠東京攝 108年8月1日

（中央社記者楊明珠東京1日專電）台北西華飯店和日本帝國飯店繼2016年後再度聯手上菜，今天先由西華國宴級主廚高鋼輝到東京上菜，在他的主廚招牌菜中特別放進日本人最愛的牛肉麵、珍珠奶茶。

8月1日是帝國飯店自助餐廳開幕61週年紀念日，也是日本的自助餐之日，高鋼輝率團隊到帝國飯店推出多道拿手好菜，透過一道道美食向日本人介紹台灣飲食文化。

德國籍的西華飯店總經理夏基恩（Achim v. Hake）表示，2016年西華和帝國的合作是搭起友誼的橋梁，也是向日本客人介紹台灣文化的好機會，不僅是西華團隊到東京上菜，帝國團隊到西華上菜時也創作一款調酒「盛情款待」（日文發音omotenashi），傳達雙方好客理念。

夏基恩認為，西華與帝國兩大飯店互派主廚的交流，是台日雙方互相介紹美食與文化的好機會。

帝國飯店今年4月新上任的第14任料理長（主廚）杉本雄將於9月到西華推出招牌法國菜。

談到中國8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證一事，夏基恩表示，中國這麼大的旅遊市場發生變動，多少會造成影響，但西華在此事發生前就有「勿把雞蛋放在同一個籃子」的想法，不以單一市場為主，像這次到帝國飯店辦活動，就是西華發展多元市場。

他表示，西華客源主要來自美日，北美占約38%、日本35%，其他還有香港、新加坡等地旅客，來自中國自由行旅客比例不高，所受影響相對較小。

夏基恩說，自由行人數通常在5人以下，短期之內可能有15%的遊客受到影響，但陸客可以多找一些遊伴再出發，就不會被定義成自由行。

他認為，這次中國限縮訪台自由行的政策對旅遊市場多少會造成影響，但預期很快就會復甦；這波限縮措施可能與台灣明年一月總統大選有關，估計明年2月以後中國會做調整。（編輯：林憬屏）1080801

台北西華飯店總經理夏基恩率團到東京與帝國飯店進行交流。他表示，兩大飯店美食交流可讓日人享受台灣美食與了解台灣文化。中央社記者楊明珠東京攝 108年8月1日

台北西華飯店與日本帝國飯店合作，西華主廚1日在帝國飯店上菜，帝國主廚9月到西華推出法國菜。中央社記者楊明珠東京攝 108年8月1日

台北西華飯店由520國宴級主廚高鋼輝領軍在東京帝國飯店推出台灣美食，受到日本人歡迎。中央社記者楊明珠東京攝 108年8月1日